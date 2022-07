De pasada: Pese al clima político no aflojan las inversiones

Pese al mal clima político y cambiario, las inversiones en la economía real no se detienen. Rizobacter, la empresa pionera en productos biológicos para el agro y que forma parte del Grupo Bioceres, reafirmó la inversión de u$s 5 millones destinada a ampliar la planta de producción de inoculantes, adyuvantes y fertilizantes en Pergamino. La capacidad instalada de la planta, desde donde se abastece a más de 40 países, es de 90 mil litros de capacidad instalada y con la ampliación se aspira a sumar 30 mil litros, lo cual permitiría producir hasta 35 millones de dosis al año.

Maquinarias nacionales

Un sector en el que se evidencia el crecimiento de la producción industrial es el de maquinaria agrícola. Según la Asociación de Concesionarios de Automóviles de la República Argentina (Acara) señaló que en el primer semestre de , cerca del 100% de las máquinas agrícolas autopropulsadas que se patentaron en Argentina fueron de origen nacional. Pulverizadoras y tractores marchan a la cabeza de este proceso. La entidad también mencionó que en los próximos meses se empiece a reflejar el impacto de la nacionalización de productos. Es decir, los modelos que las marcas globales comenzaron a producir en el país.

Inteligencia anticorrupción

La producción nacional también se hace fuerte en el software. En este caso, destinado al sector institucional. La Fundación Sadosky y la Oficina Anticorrupción anunciaron que trabajarán en conjunto para desarrollar una herramienta de verificación cruzada para generar “alertas tempranas” e impedir “vínculos fraudulentos” entre el Estado y el sector privado. El convenio “busca otorgarle a la ciudadanía y a los organismos que realizan monitoreo, una novedosa herramienta digital basada en la utilización de Inteligencia Artificial para impedir vínculos fraudulentos entre el Estado y el sector privado”, subrayó el ministro de Ciencia, Daniel Filmus.

La causa olvidada

Si de corrupción se trata, el viernes 8 de julio se cumplieron dos años de la presentación que realizó el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de la causa por estafa al Banco Nación a partir del default de Vicentin. “Desde entonces quedó claro el delito de la fuga de u$s 791 millones del directorio de la cerealera”, recordó el diputado provincial Carlos Del Frade, miembro de la comisión de Seguimiento del caso Vicentin. “De los casi de u$s 800 millones y más de $ 2000 millones que el BNA a lo largo del período agosto a diciembre de 2019 tuvo en las cuentas en garantía de las deudas de Vicentin, al momento en que se afectaron los fondos sólo se hallaron en las cuentas poco menos de u$s 8 millones”, recordó.