De pasada: breves de economía

Reba abre una puerta al mercado de los dólares bursátiles

Reba, la app de Transatlántica Compañía Financiera SA., suma a su oferta de productos las cuentas de inversión, las cuales permiten la compra de Dólar Bolsa en unos pocos clics y sin salir de la aplicación. Se trata de un tipo de cambio resultante de una operación que consiste en la compra de bonos en pesos y su posterior venta en dólares, que no tiene límite por mes y no está alcanzada por el 30% del impuesto país ni por el 35% de anticipo del impuesto a las ganancias. El mismo podrá ser adquirido por cualquier residente argentino que no haya comprado dólar solidario en los últimos 90 días.

Banco Galicia, por la salud

Como parte de su compromiso con el desarrollo de las comunidades, Banco Galicia lleva adelante el Programa de Mejoras en Hospitales y Centros de Salud para favorecer a entidades de salud pública de todo el país. En esta oportunidad, el Banco contribuyó con el Hospital San Antonio de Gualeguay, Entre Ríos. La contribución de Galicia para la institución consiste en una mesa y un vaporizador de anestesia, un carro de paro para UTI y un Cardio desfibrilador automático por un valor de $3.000.000. Este equipamiento permite mejorar la calidad de atención crítica ante emergencias de más de 2.000 pacientes al año.

Agua sin contaminantes

Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (Itba) llevó a cabo un proyecto para solucionar los problemas de contaminación del agua con metales pesados. El proyecto se basa en el desarrollo de nuevos materiales obtenidos a partir de fuentes renovables que permitan eliminar distintos contaminantes que puedan estar presentes en el agua. El objetivo es desarrollar materiales lo suficientemente versátiles como para que el mismo material pueda servir para eliminar más de un tipo de contaminante. Hasta el momento se comprobó su eficiencia para la remoción de plomo y cromo, aunque el objetivo es la remoción de agroquímicos, colorantes y antibióticos.

A la escuela, por YouTube

En apoyo a estudiantes y docentes, YouTube y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) presentan “Mi aula”. Esta colaboración busca apoyar a los y las estudiantes facilitando el acceso a videos educativos gratuitos y de calidad. Este proyecto permitió generar listas de reproducción que incluyen un total de 2.641 videos, a partir de una curaduría de contenido educativo disponible en YouTube a cargo de la Unesco. El canal para Argentina, cuenta con 866 videos en donde se puede encontrar contenido de las distintas materias divididas por niveles y puede ser consultado en youtube.com/miaula