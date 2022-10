De Mendiguren y Sica calentaron el debate en el Coloquio de Idea

El secretario de Industria y el ex ministro macrista del área discreparon sobre el modelo económico y el camino para lograr el desarrollo

El Coloquio de Idea que se realiza en Mar del Plata, con la participación de casi mil referentes del mundo empresarial, tuvo ayer una mañana caliente. El secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren, se cruzó en el escenario con el economista Dante Sica, ex funcionario de Mauricio Macri, pero también de la gestión de Eduardo Duhalde, cuando ambos compartieron gabinete.

El titular de la cartera industrial resaltó que el país exporta en promedio u$s 667 per cápita basados en la producción primaria, cuando los valores de otros países, incluido otros de la región, es muy diferente. Mencionó el caso de las empresas vinculadas a la economía del conocimiento como sector dinamizador de la economía y con una aporte diferenciador en valor agregado y por eso recordó el apoyo de leyes y decretos para el sector.

En ese momento Sica también recordó que durante la gestión anterior se apoyó a la actividad.

El caso de la industria automotriz también se puso sobre la mesa. “Todos vieron lo que pasaba en el mundo y se pusieron de acuerdo, en menos de tres años avanzaron”, resaltó De Mendiguren, quien abogó por “una visión no infantil del mundo porque el mundo se protege”. Reseñó, en ese sentido, que existen 62 mil medidas no arancelarias en todo el mundo.

“La economía cerrada es defensiva, para sobrevivir hay una fórmula que mide la apertura sobre el PBI y la Argentina está en 33%, mientras que el gobierno anterior estaba en 28%”, relató. Aseguró que hay consensos y que el camino es el del crecimiento. “No es fácil estar en el escritorio y nadie puede mostrar éxitos, no se dictan políticas desde el atril”, le retrucó a Sica cuando el ex funcionario buscó opinar sobre la espiral inflacionaria.

Para concluir, y en consonancia con la propuesta de debate del Coloquio “Ceder para crecer”, De Mendigueren resaltó que “hay que ceder para poder ver las oportunidades y cómo alinearlas”.

Sica en su presentación señaló que “la estructura burocrática argentina es defensiva porque está generada para una economía cerrada” y remarcó que “los sectores menos competitivos impusieron este modelo y son las pymes las que no pueden superar ese obstáculo”.

El ex funcionario de Macri presentó una mirada muy diferente de su compañero de panel. “Hay que romper toda una tradición de economía cerrada, se notan resistencias al aparato estatal y de las cámaras protegidas. El problema no es que falten dólares, sino los pesos que apuntan a comprar dólares baratos. Dejemos la coyuntura. Venimos de 30/40 años de una economía altamente cerrada. Tenemos aranceles de 12% promedio y en el mundo son de 6%”, indicó. Y resaltó: “Hay muchos empresarios a quienes les gusta negociar la rentabilidad en los despachos oficiales y no en el mercado”.

“La palabra es equilibrio. No se puede abrir o cerrar todo cada vez que cambia un gobierno, esto es un proceso”, apuntó.

La mirada sindical

El debate sobre el empleo contó con la participación de Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, y Ricardo Pignanelli, secretario general de Smata.

Martínez agradeció la invitación pero aclaró: “Ustedes representan interese y nosotros también, ustedes la demanda y nosotros la oferta en un sistema capitalista, hay incertidumbre, la inflación genera incertidumbre, y no tener una mirada de largo plazo es grave para ustedes y para nosotros”.

En ese sentido, planteó que el diálogo y la concordancia es un camino importante.

Pignanelli recordó el acuerdo alcanzado en Toyota y dijo: “Cedimos”. Contó que en ese momento fue clave armar “un gran acuerdo” y resaltó que el gran desafío siempre “es que la gente vea el futuro”.

Un plan antiinflacionario

El Coloquio de Idea ofició como un escenario de prueba los consensos que el país necesita para superar las tensiones inflacionarias y aplacar la puja distributiva. El insistente latiguillo de los empresarios resumido en “ceder para crecer” será puesto a prueba en las próximas semanas, cuando el gobierno convoque, tal cual está previsto y viene anunciado hace tiempo el ministro Sergio Massa, a empresarios y sindicalistas para sellar un plan de estabilización.

Tras el éxito del “dólar soja”, la aprobación de las metas del FMI y el desembolso de créditos externos, Massa cuenta con un escenario cambiario más firme que le permitiría avanzar en un acuerdo de precios y salarios. La intención es frenar la escalada inflacionaria en forma progresiva, aunque por ahora no se analizaría un congelamiento de precios.

En principio, los datos de inflación que se conocerán hoy, que estarían mostrando una leve baja, ayudarían en ese sentido a la intención del súper ministro.