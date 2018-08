Daer: "Han desbarrancado el país en muy poco tiempo"

Tras anunciar un paro general de la CGT para el 25 de septiembre, Héctor Daer, integrante del triunvirato que conduce la central obrera, lamentó ayer que "el gobierno insista con una política macroeconómica que cada vez profundiza más la crisis" y advirtió que el país ahora está "mucho peor" desde la última huelga realizada hace dos meses.

"Han desbarrancado el país en muy poco tiempo con desaciertos e impericia, y lo peor de todo es que se insiste en el mismo rumbo. El gobierno insiste con una política macroeconómica que cada vez profundiza más la crisis", señaló el referente del sindicato de Sanidad acerca de la actual crisis.

Sobre el próximo paro de la CGT, que será el cuarto en la era Mauricio Macri, Daer dijo que "lo que uno hace no es erosionar al gobierno sino plantearle una protesta para que internalice que la situación es cada vez peor".

"Lo que pedimos (al Ejecutivo) es que reflexione, no es un tema de belicosidad", insistió el representante de "los gordos" en declaraciones radiales.

A su vez, se quejó del vínculo que están teniendo con la Casa Rosada: "Cada vez que intentamos conversar, lo único que se pone sobre la mesa es la aprobación de medidas de ajuste que son imposibles, como los 9 mil millones de pesos que planifican restarle al Pami", planteó.

"No hay una mesa de diálogo conducente porque el gobierno no tiene objetivos de desarrollo para nuestro país. En ningún momento nos dice "vamos a ponernos de acuerdo para llegar a esto", lo único que dice es "logremos el equilibrio fiscal", agregó.

Daer evaluó que "lo primero que le falló a este gobierno fueron los errores en la política macroeconómica, esto de mantener la autonomía del Banco Central", y señaló que "la inflación con este esquema no se baja nunca, no han escuchado y no tuvieron un esquema de país a futuro".

"Hace dos meses hicimos otra medida de fuerza. Hoy estamos mucho peor, completó.

En paralelo, el sindicalista buscó minimizar la interna cegetista entre el sector "moderado o dialoguista" y el que aglutina a los "combativos" que derivó días atrás en un alejamiento de Camioneros de la conducción de la central obrera.

"No existió dicotomía al interior del triunvirato, veníamos madurando esto desde hace rato", manifestó Daer sobre la decisión de llamar a la medida de fuerza, e insistió: "El movimiento obrero tiene un gran debate interno que se sintetizó en el plenario, donde participaron un montón de compañeros".

Cuarta medida de fuerza

La CGT definió el pasado miércoles que el martes 25 de septiembre realizará un paro general, sin movilización, para repudiar la situación económica y social atraviesa la Argentina, lo que será la cuarta medida de fuerza en lo que va del gobierno del presidente Mauricio Macri.

La propuesta, que será ratificada por el consejo directivo de la central obrera, surgió del plenario de secretarios generales que se llevó a cabo anteayer en el teatro Empire, del sindicato de La Fraternidad, ubicado en el barrio porteño de Monserrat.

Por su parte, las dos CTA también anunciaron el mismo día una medida de fuerza pero de 36 horas (a partir del mediodía de lunes 24 y durante todo el 25) y con movilización a la Plaza de Mayo.