Cuestionan la iniciativa de aplicar "viejas prácticas" para eliminar los convenios colectivos

La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario cuestionó los proyectos de eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT) que propuso el ex ministro de Industria del gobierno macrista, Dante Sica, quien es el actual asesor de la precandidata a presidenta Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio.

En declaraciones a "Trascendental" de LT8, el miembro de esa asociación de letrados laboralistas, Sebastián Serrano Alou, explicó: "Esto que están planteando ya lo hizo la dictadura y el gobierno de (el ex presidente radical) Fernando De La Rúa con la ley Banelco, por lo que no están inventando nada nuevo".

También comentó que "desde el punto de vista jurídico, los convenios colectivos asignan derechos a los trabajadores y estos deben ser cada vez mejores". Sin embargo, apuntó que "no siempre se logra volver a acordar un nuevo convenio colectivo de trabajo mejor " una vez expirado el tiempo del acuerdo.

Por eso detalló: "Lo que se busca de esa manera es cancelar esos derechos para que los trabajadores tengan que salir a negociar a la baja, que representa una manera de extorsionar al trabajador para quitarle derechos bajo amenaza".

No obstante, Serrano Lou aclaró que estas propuestas "van en contra" de lo que se denomina el bloque de constitucionalidad federal, dado que a su entender las reformas laborales no se pueden modificar si no es para mejorar las condiciones de los trabajadores.

"Es algo que nos recuerda a las peores prácticas de nuestra historia y es el acto de llevar a los trabajadores a una negociación desfavorable y van en contra de los tratados constitucionales que componen las leyes", remarcó.