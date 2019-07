Cuentas fiscales: superávit primario y déficit financiero

El gobierno nacional obtuvo en el primer semestre del año un superávit primario de $ 30.221 millones, y sobrecumplió la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ese período. Sin embargo, el resultado financiero, que incluye el pago de los intereses de la deuda, arrojó un déficit de 287.202 millones en el mismo período. Es que las erogaciones para atender pasivos se duplicaron respecto del primer semestre de 2018 y sumaron $ 317.423 millones.

Con estos números, el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó ayer un nuevo desembolso del crédito stand by que otorgó al gobierno de Mauricio Macri el año pasado para salvarlo del default. El nuevo tramo es de u$s 5.400 millones. El 78 por ciento del salvataje de u$s 57 mil millones ya fue erogado.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, informó el resultado de las cuentas fiscales en junio y en el primer semestre del año. "Es la décima meta fiscal consecutiva que cumplimos y es la primera vez en ocho años que el sector público nacional no financiero tiene un primer semestre con superávit primario", afirmó Dujovne durante una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda.

Si bien el acumulado semestral acumuló un saldo positivo, en junio se registró un déficit primario de $ 6.598 millones, que así y todo marcó una reducción del 88 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando el déficit fue de $ 56.664 millones.

Los ingresos experimentaron una fuerte suba porque en junio se imputó la venta de activos públicos por un total de $ 44.600 millones. Recientemente, el gobierno vendió una serie de empresas estatales, como centrales eléctricas construidas durante la anterior administración. También computó fuertes ingresos por utilidades del Banco Central.

En cuanto al déficit financiero, que incluye el pago de la deuda, superó en diez veces el superávit alcanzado en el semestre. Igual, por la drástica reducción del gasto primario (salarios, prestaciones sociales y obras públicas), el rojo total cedió 0,4 puntos porcentuales.

Más ajuste

En cuanto al escenario fiscal para la segunda parte del año, más allá del optimismo de continuar en la senda del equilibrio fiscal primario, adelantó que la meta para el tercer trimestre se proyectó en $ 70.000 millones, es decir $ 10.000 millones por arriba de lo pactado inicialmente.

"El aumento de la meta para el tercer trimestre se debe al buen desempeño que tuvimos en el semestre", explicó el funcionario.

En rigor, es una exigencia del nuevo director del organismo,David Lipton, a cambio de aprobar el nuevo desembolso.

Nuevo desembolso

El directorio del FMI aprobó ayer el desembolso del quinto tramo del préstamo para la Argentina, por 5.400 millones de dólares.

Con este aval, luego del análisis de los 24 directores, el Fondo ya transfirió al gobierno de Macri el 78 por ciento el crédito por 57 mil millones de dólares acordado el año pasado para evitar que la administración de Cambiemos declarara el default.

En materia de endeudamiento, el relato de Dujovne es que "no hubo un aumento de la deuda, sino un reemplazo". Dijo que la deuda bruta pasó de representar el 86 por ciento del PBI en diciembre del año pasado a 80,3 por ciento en junio de este año. Y dijo que pasó del sector privado a un organismo como es el Fondo Monetario Internacional. De los últimos dos desembolsos del FMI, que fueron por 18.400 millones de dólares en total, ya se utilizaron 17.082 millones de dólares para el pago de deuda.

El ministro volvió a festejar el "Argentina está bajando su nivel de endeudamiento desde el pico de 2018", fantaseó.

Para lograr el déficit cero, el ministro adelantó que se viene llevando a cabo una "fuerte reducción del gasto".