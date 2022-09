Cuarto intermedio y señales de avance en el conflicto del neumático

“Hablamos de varias formas de resolver, estamos proponiendo muchos tipo de salidas porque estamos dispuestos a negociar pero no tenemos una propuesta concreta”, aseguró el secretario general del Sutna, Alejandro Crespo, al hacer un alto en el encuentro con las empresas que se lleva a cabo en el Ministerio de Trabajo desde las 14.

Neumáticos: el sector agrícola podría importar cubiertas si no hay acuerdo

El titular del gremio reiteró que las intenciones con las que llegaron a la cumbre son las “de acordar” y contó: “Lo que nos ofrecieron por ahora no lo podemos aceptar, estamos esperando una mejora y si es una mejora para nuestra familia lo vamos a aceptar”.

Crespo insistió en que “si las empresas están mejor” los trabajadores merecen también “estar mejor” y enfatizó que se quedarán en el edificio hasta que reciban una propuesta superadora.

“No hay ideas radicales ni extremas, estamos negociando una paritaria”, afirmó Crespo, quien también dio algunos indicios de cómo sería una posible solución: “Si tenemos que cambiarle el nombre se lo cambiamos y si tenemos que extender la paritaria lo hacemos”, lanzó a modo de adelanto.

Para presionar a favor de un acuerdo inmediato, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el martes que habilitará las importaciones de neumáticos si no se firma la paz. Confirmó además que pondrá a disposición de las terminales automotrices, algunas de las cuales paralizaron su producción desde el lunes.

Massa afirmó entonces que la cadena automotriz estaba rehén de “un capricho”. Este miércoles se vio obligado a aclarar que hablaba de “todas las partes” y no sólo del sector gremial.

Massa aclara

“A los empresarios también se lo pedimos porque cuando miramos los salarios de las empresas de neumáticos nos encontramos con que hay firmas que pagan diferencias salariales del 40% dentro de la misma actividad”, dijo el hombre fuerte del gobierno.

“Les pedimos a todas las partes que cesen en la idea de inflexibilidad en el vínculo, sobre todo porque es un conflicto que viene de muy largo. Queremos que haya diálogo y acuerdo para volver al normal funcionamiento”, concluyó.

En el mismo sentido, en respuesta a la consulta de los diputados del Frente de Izquierda sobre este tema, dijo que “llamar a que se rompa la inflexibilidad y que se termine con el capricho de no querer sentarse con la otra parte no me parece que sea tomar parte”.

“El problema de fondo es que tenemos una disparidad enorme dentro de la misma actividad por convenios que se desarrollaron entre el sindicato y las empresas. El ingreso medio de un trabajador de Brigestone es de 186.783 pesos y el de Pirelli es 280.109”, detalló el ministro.

Y aseguró: “Ojalá que tengan el mejor acuerdo posible en materia salarial para ganarle a la inflación. Ayer, cuando hablé de inflexibilidad, le pedí las empresas que se tenían que sentar en la mesa”

La reunión de este martes fue nuevamente encabezada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, quien procura una salida a un conflicto de más de cinco meses por demandas salariales y otras reivindicaciones, lo que ya paralizó la producción de Bridgestone Argentina, Pirelli y Fate y de las terminales automotrices.

El reclamo

El sindicato reclama una actualización del 15% en la paritaria del 2021, antes de comenzar la engociación para el períodos 2022/23.

Para ese ciclo, las empresas ofrecieron una mejora salarial del 38%. El Sutna también exige elevara 200% el valor de las horas trabajadas los fines de semana, en un sector que trabaja siete por dos.

“Esto se está tornando más difícil que la cumbre de Yalta para terminar la Segunda Guerra Mundial, es increíble pero es así”, confirmaron varios voceros en los pasillos del Ministerio.

Los precios de los neumáticos están entre los que más han subido en el último año y medio en el país.

Solidaridad

El sindicato de Encargados de Edificio de Rosario (SuteyH) respaldó la lucha de los obreros del neumático y denunció que “los sectores anti obrero estigmatizan a los trabajadores y oran por la precarización laboral”, Claudio García, integrante del sindicato rosarino, opinó que “es lamentable que confundan al pueblo”.