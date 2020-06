Cuál debe ser el rol de la tecnología en la pospandemia

A partir de la irrupción del Covid-19, el escenario global se presenta lleno de incertidumbres, aunque también se avizoran algunas certezas: profundos cambios sociales y económicos se anteponen abruptamente. En escenarios adversos, es fundamental poner en marcha la innovación, como mecanismo de búsqueda de oportunidades que permitan rápida adaptación y mitigación de daños. Las crisis pueden ser también oportunidades, y comprendiendo el contexto, las tecnologías emergentes puede ser un vehículo para hallarlas. Juan Pablo Manson, presidente del Polo Tecnológico de Rosario (PTR), habló sobre todo esto y mucho más durante el primer encuentro 2020 del ciclo “Potencialmente”, que en esta fase se realizó de forma virtual.

“Pensamos que se levanta la cuarentena y volvemos a lo mismo, eso no va a pasar, no debería pasar. Hasta que aparezca una vacuna o un tratamiento efectivo la pandemia va ir y venir en distintas intensidades. Vamos a tener que convivir con esto y con innovación vamos a tener que ver todas las cosas que hicimos mal”, apuntó Manson.

El presidente del Polo habló sobre las oportunidades que ofrecen las crisis para poner en marcha la innovación para cubrir las necesidades más básicas. “Tenemos la computación cuántica, autos que conducen solos pero en la emergencia no tenemos barbijos, hisopos, alcohol en gel. Estamos resolviendo cosas grandes de la ciencia pero no lo básico, la propuesta es empecemos a mirar lo que hicimos mal como sociedad y corregirlo, como por ejemplo pensar en cómo ordenar el transporte”, detalló durante la charla “La innovación tecnológica en tiempos de pandemia”.

Manson advierte que hay que mirar más allá, que hoy la discusión se está dando en la bipolaridad entre aislamiento y apertura pero “seguramente la solución está en el medio”.

“La ciencia se puso en marcha con cosas concretas, está haciendo un buen papel durante este problema. Por ejemplo, con el neokit de bajo costo para examen rápido de presencia de virus, que se puede exportar a 8 dólares mientras que el otro lo comprábamos en 20 dólares. Son innovaciones muy importantes. El trabajo de Julio Maiztegui con la fiebre hemorrágica que dejó mucha experiencia con plasma y se puede aplicar y tenemos nuevas iniciativas con donación de plasma, que no es la solución pero puede ayudar. La ciencia ha hecho un buen rol y hay varios proyectos en marcha”, indicó el presidente del PTR en el marco del ciclo que organizan junto a la Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo para promover el acceso a una cultura de innovación e intercambiando conceptos, debatiendo ideas.

Entre las iniciativas de estos tiempos también reconoció el aporte de la comunidad en su conjunto con la impresión 3 D o los proyectos con electrónica para desarrollar portales de desinfección que encararon desde el sector emprendedor o empresas que tenían otra actividad y rearmaron sus talleres para hacer barbijos en “busca de una forma de sobrevivir porque venían haciendo una actividad que no es viable en el corto plazo y ante la necesidad está la oportunidad”.

Manson advierte que es momento de “empezar a tener un diálogo más maduro, de salir de la polaridad cuarentena o apertura” porque “si no estamos entre infectólogos y economistas y hay que volver a pensar el trabajo”. En ese aspecto consideró: “Hay discusiones que deberíamos tener y no esperar dos semanas para que nos vuelvan a decir que faltan dos semanas. Esperamos una buena noticia para que nos digan que volvemos a la normalidad, pero no parece que eso llegaría”.

El presidente del Polo se enfocó en el mediano y largo plazo, en cuestiones que ya no se pueden dejar para más adelante. Mientras tanto, también reconoció que la transformación digital de empresas y comercios que se aceleró con la pandemia y la expansión del ecommerce llegó para quedarse pero instó a asesorarse para hacer las cosas bien, coordinar equipos, comenzar a trabajar por objetivos y no por horas de trabajo en un lugar. “Debe haber un cambio mental en una empresa”, subrayó y para las actividades que requieren más del mundo físico indicó que la automatización es por donde vendrá el gran poder transformador.

Cómo prepararse para la hiperconexión entre el mundo físico y el virtual

"Este cambio hacia lo digital parece irreversible, incluso después de que las economías se reabran y nuestras comunidades comiencen a volver a la normalidad", adviertió Joao Adao, director para Facebook de Sudamérica de Habla Hispana.

El referente de la compañía que en tempos de Covid-19 logró reunir a más de 3 mil millones de usuarios activos entre Facebook, Instagram, WhatsApp o Messenger cada mes destacó que "para los emprendimientos la tecnología es hoy un aliado imprescindible para conectar con las personas que están buscando sus servicios y productos" y analizó qué cambios se observan en la digitalización de los ciudadanos en el escenario de pandemia.

"La pandemia de Covid-19 y la medida de distanciamiento físico preventivo expusieron el valor de conectarse a través de las redes sociales y los dispositivos móviles. Ya sea para buscar y compartir información confiable, para el trabajo remoto o para conectar con los seres queridos, nunca fue tan relevante el uso de la tecnología. Esta tendencia se ve reflejada en nuestras métricas. Las videollamadas crecieron exponencialmente en Messenger y en WhatsApp, aumentaron un 50 por ciento desde que comenzó la pandemia. Además, el total de mensajes enviados se incrementó en más del 50 por ciento en muchos de los países más afectados por el virus", detalló Adao.

¿Habrá un antes y un después para las empresas y los comercios en la forma de vender? "La transformación digital de los empresas en la región ya estaba ocurriendo, con varias cambiando a una experiencia de comercio electrónico priorizando el dispositivo móvil antes de que estallara la pandemia. Pero la adopción de la tecnología se aceleró debido a la crisis sanitaria y este impacto se sintió tanto en grandes compañías como en las pequeñas e incluso en emprendimientos. Hoy, este cambio hacia lo digital parece irreversible, incluso después de que las economías se reabran y nuestras comunidades comiencen a volver a la normalidad", detalló el referente de Facebook.

Para muchos empresarios y comerciantes las redes sociales fueron un nuevo terreno a explorar y muchas cosas se hiciero bien pero otras mal. "Si bien la transformación digital de los negocios era un proceso avanzado, aún hoy son muchos los que dependen de sus ventas en locales físicos y carecen de la infraestructura para mover sus operaciones en línea. Además, la desigualdad económica y financiera en América latina es una realidad que limita el acceso de las personas al comercio electrónico. La tecnología puede ayudar a cerrar esa brecha", indicó Adao.