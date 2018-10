Cuadernos: procesaron a ex secretarios y al ex jardinero de los Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer con prisión preventiva y millonarios embargos a tres ex secretarios privados del matrimonio Kirchner, al ex tesorero del Frente para la Victoria (FpV) Raúl Copetti y al ex jardinero Ricardo Barreiro en la causa por los cuadernos de la corrupción.