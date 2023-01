Críticas a la participación de camioneros en el control de precios: "Debe hacerlo gente idónea"

Estas inspecciones fueron realizadas en colaboración con el gremio camionero, tras una reunión que mantuvo el secretario del área, Matías Tombolini con el titular del sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), Pablo Moyano.

Este martes, el titular de la Cámara de Supermercadistas de Rosario, Sergio López, fue consultado desde el programa "El primero de la mañana", de LT8, sobre si era una buena idea que se sumen gremios y entidades intermedias para controlar precios y al respecto indicó que "me parece correcto que la secretaría cumpla su función con el personal idóneo en esta materia y lo que se tenga que fiscalizar se fiscalice. Ahora, convocar a aquellos trabajadores cuya ocupación es otra no está bien. El periodista tiene que hacer periodismo, el comerciante debe abrir sus persianas todos los días y los camioneros deben manejar camiones y representar bien a los trabajadores".

Sobre el cumplimiento en Rosario del programa Precios Justos, López explicó que "se lleva adelante parcialmente" y explicó que "lo que era Precios Cuidados, al no dar resultados, trataron de cambiarle el nombre y la metodología".

López recordó que Precios Justos "es un programa voluntario, cada supermercado se adhiere siempre y cuando tengan las condiciones de proveerse de la empresa que habitualmente le entrega mercadería".

Desde la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina, en tanto, su titular Ricardo Espinoza, comentó también por LT8 sobre la situación de los trabajadores del gremio de camioneros participando en la fiscalización del cumplimiento del programa Precios y al respecto indicó que "el gobierno tiene la facultad para decidir quiénes lleva adelante esa fiscalización. Pero para realizare eso debe contar con gente experta".

Espinoza planteó luego "sacar una cuenta muy rápida" para explicar la situación y graficó: "Son 2.100 productos. Una persona necesitaría, a cinco minutos por producto, aproximadamente 10 días para controlar un supermercado, siempre y cuando tenga la suficiente información y capacitación, pueda encontrar el producto, si está o no la señalética y otras cuestiones. Más allá de la intención del gobierno de provocar que esto se cumpla, me parece que hay mucha gente con más experiencia para controlar precios".

Consultado sobre si el Estado tiene ese personal capaz de resolver la situación con más idoneidad, fue enfático: "Hoy no, tendría que haber capacitado previamente a todos los actores que está convocando para que esto se haga con seriedad. Lo importante es que esto sea serio, que perdure en el tiempo y no como el año pasado que duró 10 días y quedó en la nada",

"No sabemos si esto es una herramienta subliminal para que los empresarios cumplan", recordó Espinoza y redondeó: "El Estado tiene las herramientas legales para interceder entre el consumidor y el proveedor y aplicar las multas que sean necesarias".