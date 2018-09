En la previa de un posible nuevo procesamiento en su contra (ver aparte), la ex presidenta Cristina Kirchner cuestionó ayer los allanamientos realizados en su vivienda de El Calafate (Santa Cruz) al señalar mediante la grabación de un video, que incluyó algunas frases ocurrentes, que los efectivos policiales "rompieron todo y se llevaron objetos personales" del lugar, al tiempo que aseguró que en la propiedad "no hay subsuelos".

Mediante una filmación que publicó en Youtube y difundió a través de las redes sociales, la actual senadora nacional criticó el operativo ordenado días atrás por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la investigación por los cuadernos sobre las presuntas coimas en la obra pública.

"Esta casa hace tres semanas fue más que allanada, fue literalmente tomada por la gente que Bonadio envió, no para recabar información en la causa que tiene a su cargo sino simplemente como un capítulo más de humillación y de persecución", comenzó diciendo la ex jefa del Estado.

Cristina explicó que llegó el viernes pasado a la ciudad santacruceña y aseguró que las personas que inspeccionaron el lugar "se llevaron hasta un rosario de cuentas de piedra".

La ex presidenta mostró los principales ambientes del inmueble y señaló que, durante el procedimiento policial, todas sus "sospechas se cumplieron".

"Pedí que se establecieran las condiciones para que no se rompiera nada y para que no se sustrajera nada que no tuviera que ver con la investigación", cuestionó.

Fue entonces cuando la ex mandataria también comentó que "se ensañaron con una parte de la casa" porque los uniformados "creían que esa pared escondía una bóveda".

"Un día y medio estuvieron trabajando en el despacho de Néstor (Kirchner). Ya habían escaneado todo y le había dado negativo, pero tenían que encontrar algo porque tenían una jauría de periodistas esperando", criticó.

Cristina, quien mientras mostraba la vivienda pedía en tono de humor que la persona que filmaba no le rompiera nada, enseñó todos los lugares de la propiedad donde los efectivos realizaron perforaciones y señaló que, "rabiosos porque no encontraron nada", los agentes fueron "al piso intermedio y comenzaron a llevarse cuadros".

Además, la senadora de Unidad Ciudadana (UC) mostró "el hueco" que hay debajo de la escalera, donde supuestamente se encontró una bóveda que contenía documentos con información de Bonadio y de varios dirigentes, y comentó que en ese lugar "se guardan porquerías siempre".

Reproches

La ex mandataria finalizó el video con críticas a la actual administración de Cambiemos y consideró: "No se debe permitir que un sector de la política diga que somos todos iguales".

"Con algunos gobiernos la gente puede comer y con otros no. Con algunos gobiernos la gente puede estudiar y con otros no. Con algunos gobiernos la gente podía tener esperanzas de irse de vacaciones, de una vida mejor", cerró Cristina.