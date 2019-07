Crecieron los depósitos en plazo fijo

Los depósitos a plazo fijo del sector privado crecieron en junio casi 3 por ciento respecto de mayo y cortaron de esta forma una racha de tres meses consecutivos en baja, según un informe de First Capital Group en base a datos del Banco Central.

La mejora registrada en los plazos fijos fue impulsada por la estabilidad del dólar y por el sistema de plazos fijos on line para no clientes puesto en marcha por la entidad monetaria en mayo pasado. "Ante el contexto de altas tasas de interés, con una tasa de política monetaria por encima del 60 por ciento, hasta los ahorristas más conservadores se vieron tentados a desprenderse de dólares para volcar sus tenencias a instrumentos en moneda local", explicó Augusto Quiñones, analista de First Capital Group.

Junto con el cambio de tendencia verificado en junio, otro dato de importancia fue que el crecimiento de casi 3 por ciento, un porcentaje ubicado a la par de la inflación esperada para el periodo, significó que por primera vez desde febrero último los plazos fijos mostraron puntos de incremento real.