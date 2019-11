Crece la deuda en moneda extranjera

La deuda en moneda extranjera ya supera el 80 por ciento del total y está en los niveles más altos desde la salida de la crisis de 2001 y 2002, según datos que ayer difundió el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav).

El informe indica que la deuda pública argentina creció más del 45 por ciento en sólo tres años y 9 meses y ya supera los u$s 324.000 millones.

De acuerdo a la investigación, sólo en los primeros cuatro años, el país deberá afrontar vencimientos de deuda por casi u$s 224.000 millones.

"La herencia en materia de endeudamiento presionará, a diferencia de lo que ocurría en 2015, sobre el presupuesto público y sobre las reservas del Banco Central dificultando tanto la posibilidad de hacer políticas fiscales expansivas como de alimentar la liquidez en el mercado de cambios para contener a los tipos de cambio (oficial, etcétera), evitando una devaluación mayor y una aceleración del proceso inflacionario", destacó el trabajo.

Entre enero y junio del 2020 el Tesoro nacional deberá cancelar vencimientos por u$s 45 mil millones. De estos, u$s 26 mil millones están nominados en moneda nacional (57 por ciento) y u$s 19 mil millones en extranjera (42 por ciento). Excluyendo la deuda intra Estado, los vencimientos suman u$s 24 mil millones, con la mitad nominada en moneda dura.