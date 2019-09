Cortocircuito en la transición por el presupuesto provincial 2020

La transición santafesina deparó ayer un nuevo cruce: luego de que Rubén Michlig, delegado del gobernador electo, Omar Perotti, insistiera con la posibilidad de pedir una prórroga del presupuesto provincial 2020, al menos hasta contar con mayores previsiones financieras, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, bloqueó esa alternativa. "No me parece saludable que (el proyecto) ingrese a la Legislatura después del 10 de diciembre próximo. Tendría muy poco tiempo para ser discutido", consideró el funcionario, que también desestimó que el déficit de la administración de Miguel Lifschitz equivalga a dos masas salariales.

Saglione se plantó frente a Michlig, quien en una entrevista concedida a UNO Santa Fe había afirmado que, según la comisión de transición creada por el rafaelino, el déficit que dejará el gobierno frentista para el actual ejercicio "equivale a dos masas salariales".

Además, el justicialista advirtió que la inflación dificulta la elaboración del presupuesto para el año próximo, razón por la cual sugirió no apurar los tiempos e, incluso, sostuvo que "no necesariamente" tiene que ser la gestión de Lifschitz la encargada de diseñar la proyección de gastos y recursos para el primer año de gobierno de Perotti.

Tras confirmar que se está elaborando "un anteproyecto de presupuesto que deberá recibir las prioridades y las definiciones políticas del gobernador electo, porque lo ejecutará la próxima administración", Saglione fue tajante: "No me parece saludable que ingrese a tratamiento legislativo después del 10 de diciembre".

Pese a reconocer que la incertidumbre económica que impera en el país dificulta todo cálculo al respecto, el funcionario aseguró que demorar el envío a la Legislatura del proyecto de presupuesto hasta después del cambio de mando dejaría "muy poco tiempo para tratarlo y debatirlo".

"Además, creemos en la continuidad institucional y en el cumplimento de los procedimientos establecidos por las normas", añadió Saglione sobre los plazos vigentes para la confección del presupuesto provincial.

Luego, el ministro descartó que el déficit proyectado equivalga a "dos masas salariales", según había alertado Michlig, quien también objetó la decisión de sustentar el gasto sin tener un financiamiento.

"Vi en la página web que han creado (los delegados de Perotti) alguna proyección del déficit bajo supuestos que no se ponen la camiseta de Santa Fe, porque dan por sentado que la Nación no transfiere lo que la ley tiene que traspasar en el presente ejercicio y, de ese modo, llegan a cifras con las que no coincidimos", argumentó.

Días atrás, Perotti había abierto una página web (www.transicionsantafe.com) para publicar información sobre el estado de situación en el Ejecutivo.

Si bien admitió que la proyección de la Casa Gris "todavía no está definida, porque hay mucha incertidumbre", Saglione subrayó: "La gestión de Lifschitz le traspasará al próximo gobierno menos deuda que la que Jorge Obeid le trasladó a Hermes Binner (en 2007). Y, desde ya, mucha menos de la que tiene cualquier otra provincia de la Argentina".

"Santa Fe posee entre una cuarta y una quinta parte de los pasivos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. Claramente, es la provincia menos endeudada del país y, a diferencia de todas las demás, tiene mucho por cobrar. Por cada peso a pagar, hay tres a cobrar", sentenció el ministro.

Interrogantes

No obstante, Michlig insistió con la necesidad de prorrogar la presentación del presupuesto, al menos hasta que despunte una mayor previsibilidad. "Es muy difícil realizar estimaciones a futuro con los actuales índices de inflación en el país. El escenario económico viene en caída desde el primer trimestre de 2018", fundamentó en declaraciones a La Ocho.

En esa línea, el justicialista añadió: "Más allá de que la Nación haya fijado alguna variable, entendemos que no están dadas las condiciones. Es preferible hacer un buen presupuesto que cumplir con las formalidades, de eso estamos convencidos".

El ex ministro Coordinador de Obeid también confió en llegar a un acuerdo con el gobierno saliente, aunque ratificó la necesidad de calcular recursos y gastos de las distintas áreas. "Queremos el detalle y el estado de avance de las licitaciones que no fueron adjudicadas y de muchas otras cuyos sobres ya fueron abiertos en esta transición", concluyó.

