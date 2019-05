Cornejo pidió ampliar la base política de Cambiemos

El gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, aseguró ayer que era "buena" la iniciativa de convocar a la oposición "a un gran acuerdo nacional" y señaló que le "gustaría que ese consenso tuviera un correlato electoral" en las elecciones de octubre para dar "previsibilidad al país".

"Para mí es útil ampliar Cambiemos a otras fuerzas, a otros dirigentes como (Roberto) Lavagna, (Miguel Angel) Pichetto, (Juan Manuel) Urtubey, y (Sergio) Massa", afirmó el mandatario radical.

Cornejo formuló estas declaraciones a la prensa sobre el acuerdo impulsado por el gobierno con el justicialismo de políticas públicas para después de las elecciones de octubre.

Al hablar con la prensa sobre el acuerdo impulsado por el gobierno que "es una buena iniciativa" y aseveró que "creemos que hay que ampliar Cambiemos para enfrentar las vicisitudes que la Argentina tiene y se presenta ante el mundo, no hay que poner límites, el gobierno solo, con el presidente (Mauricio) Macri a la cabeza, no lo puede hacer".

Cornejo además señaló que "hay que dar confiabilidad que Argentina no va a volver atrás, que no va a caer nuevamente en el populismo y esas garantías hoy el gobierno solo no las puede dar, así que nos parece muy bien esta convocatoria".

El gobernador vio con buenos ojos esta iniciativa y volvió a recordar: "Es muy importante para la gente que trabaja y hace mucho esfuerzo, para los empresarios y para los trabajadores que la Argentina no vuelva para atrás".