El acuerdo no incluirá la imposición de topes en las discusiones paritarias. La preocupación en ese sentido, la había expresado el martes la mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT). “Somos muy respetuosos de ese proceso porque nos parece un proceso democrático, característico de la Argentina y que nosotros defendemos”, dijo la vicejefa de gabinete.

Y abundó: “Nuestra metodología de trabajo no es ponerle un techo a nadie, un piso a nadie, no es así porque además después no se cumple. Cada sector tiene su propia discusión, su salario de convenio, sus particularidades. Si los salarios no se recuperan es muy difícil que se recupere la economía”.

Sí enfatizó la funcionaria, que ofició de vocera de la reunión de gabinete económico que se realizó ayer, que “es momento de hacer un esfuerzo grande para hacer converger las variables de precios, salarios y gasto”, en torno a lo que se propuso en la ley de presupuesto. Esa norma incluye, entre otras cosas, una previsión inflacionaria anual del 29%.

“Para nosotros las cifras del Presupuesto son muy importantes y son una guía, y creo que podemos hacerlo. Necesitamos para esto el compromiso de los trabajadores y también de los empresarios”, señaló Todesca Bocco.

El ritmo inflacionario de los últimos meses, a pesar de que el IPC de 2020 evolucionó casi veinte puntos por debajo que en 2019, encendió la alarma en el gobierno. La funcionaria admitió que hubo una “aceleración en los precios de los alimentos” como consecuencia del incremento en los precios de los commodities agropecuarios.

También señaló que hay “una puja distributiva entre la recuperación de la tasa de ganancias y la recuperación del salario”. Por eso, consideró que “es muy importante identificar esta metodología de trabajo para ir haciendo converger las variables”.

El gabinete económico, encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, analizó también durante la mañana los últimos números de la recaudación y la implementación del Programa de Recuperación Productiva (Repro). Este subsidio es presentado por el gobierno como “una continuación de los ATP” destinado a los sectores afectados por el impacto de la pandemia de coronavirus. En las próximas horas quedará ultimado el listado de las empresas a las cuales se les concederá esta asistencia que contempla el abono de hasta $ 9.000 por trabajador para el pago de salarios.

“Nuestra idea es seguir ahí juntos colaborando con el pago de los salarios para que la recuperación pueda incluir también a esos sectores que vienen un poco más rezagados por la pandemia”, señal Todesca Bocco.

Datos de reactivación

Los datos de la mejora en la recaudación y de la actividad industrial entusiasmaron a los miembros del gabinete. El incremento de 46,6% nominal (5,9% real) en los ingresos fiscales “completa un ciclo de cinco meses consecutivos de variación positiva superior a la inflación”. La actividad industrial, por su parte, finalizó noviembre con un crecimiento del 4,5% con un uso de la capacidad instalada del 62%, el valor más elevado de los últimos dos años. La recuperación también se observa en el sector de la construcción, producto de un aumento de la inversión privada y de un incremento en la obra pública del 150%”.

El sendero de recuperación económica, una tendencia que fue relevada tempranamente por este diario en la segunda mitad del año pasado, se expresó ayer en otros dos datos. Por un lado, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) informó que la producción de vehículos fue de 24.308 unidades en enero, 17,5% más que el mismo mes del año pasado. Las exportaciones crecieron 37% en el mismo período y representaron casi 50% de la producción del mes. “El sector acentúa la tendencia positiva que venían mostrando los índices del sector”, afirmó Daniel Herrero, presidente de Adefa.

Por otra parte, la venta de materiales para la construcción subió 0,7% en enero, con respecto a diciembre, de acuerdo con el índice elaborado por el Grupo Construya. Los despachos de insumos se ubicaron 24% por encima de los registrados en el mismo mes del año anterior. “El comienzo de año continúa mostrando la recuperación del sector de los materiales de la construcción poscuarentena”, destacó la entidad que agrupa a los proveedores.