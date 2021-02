Convocan a una audiencia pública para discutir la tarifa del gas

La cartera informó, a través de un comunicado, que se habilitarán centros de participación con herramientas tecnológicas para que “todos los interesados e interesadas puedan acceder a la audiencia”.

En el debate podrá participar toda persona humana o jurídica, pública o privada, y deberán inscribirse hasta dos días hábiles previos, a través del formulario disponible en el sitio web https://www.argentina.gob.ar/economia/energia. en la página de la Secretaría de Energía también se podrá acceder al informe técnico que se expondrá en la audiencia pública.

La convocatoria se da en el merco del Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino Esquema de Oferta y Demanda 2020-2024 (Plan Gas.Ar), que busca abastecer de gas natural de producción nacional la demanda local, reemplazando fuentes importadas y más caras de ese fluido.

Ese esquema ya comenzó a implementarse el año pasado, cuando las productoras de gas participaron de una licitación para proveer 70 millones de metros cúbicos diarios de gas a las distribuidoras y la mayorista de electricidad Cammesa. Se adjudicaron allí precios promedio de u$s 3,5 el millón de BTU por los próximos cuatro años.

La segunda parte de la discusión es cómo se traslada ese costo a las tarifas de gas domiciliario, por parte de las distribuidoras. En ese tramo del mercado gasífero, esa decisión está regulada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Tras aumentar 1.044% durante el gobierno de Mauricio Macri, las tarifas de gas permanecen congeladas desde abril de 2019. Las distribuidoras reclaman incrementos superiores al 70%, mientras que el ministro de Economía, Martín Guzmán, apuntó siempre a alinear estos incrementos a su objetivo inflacionario de 29% para 2021, que en el presupuesto se traduce un tope similar para la suba de subsidios. En términos del PBI, esta asistencia no debe pasar del 2,2%, del cual a la energía le corresponde 1,7%.

La renovada tensión inflacionaria y, sobre todo, la advertencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto del estadio único de La Plata sobre la necesidad de no ahogar el bolsillo de los consumidores con tarifazos, abrieron una discusión en el gobierno sobre el nivel de ese incremento.

Desde la cartera de Energía y el ente regulador se aspira a cerrar un acuerdo para un aumento de transición desde abril, que se ubique entre 7% y 9%. Sería para que las empresas garanticen el pago de salario y el mantenimiento mínimo, mientras se realiza una revisión integral.

El secretario de Energía señaló en noviembre que la idea oficial es segmentar los aumentos para que las mayores subas recaigan sobre el 15% de la población con más poder adquisitivo, que la clase media (el 45%) no resigne demasiado poder adquisitivo y que el 40% que roza o está debajo de la línea de pobreza tenga incrementos módicos o nulos. Asegura que es posible realizar esa distinción a partir de la gran cantidad de información con la que cuentan la Ansés, la Afip y otras oficinas públicas.

A fin del año pasado, el gobierno extendió el congelamiento de tarifas hasta marzo y habilitó al Enre y al Enargas a discutir valores de transición hasta que se realicen nuevas Revisiones Tarifarias Integrales (RTI).

En la audiencia programada para mediados de marzo, que se transmitirá por la plataforma Webex, se discutirá específicamente la proporción que subsidiará el estado. Según distintos analistas, actualmente el consumidor paga el equivalente en pesos a u$s 2,10 por millón de BTU. Cuando se produjo el último aumento tarifario, en abril de 2019, esa equivalencia era de u$s 4,62. Según cálculos del gobierno, ahora se subsidia aproximadamente u$s 1,20.

El fin de semana, Martínez reiteró que “no puede crecer más la tarifa que el salario” y consideró que “el esquema de subsidios no es bueno, pero llevará mucho tiempo equilibrarlo”. Recordó que “hoy el Estado subsidia el 51% del costo general de la energía y el 49% restante se paga en la factura”.