Convocan a movilizar por el centro rosarino contra los despidos y los tarifazos

De cara a una movilización que se espera sea multitudinaria, esta mañana se realizó una conferencia en el Centro Unión Almaceneros, donde su titular Juan Milito destacó que la intención es "juntar al conjunto de la ciudadanía", al tiempo que destacó como "signo de madurez" que organizaciones de distintos espacios se junten "sin distinción de banderías en esta gran marcha".

Del encuentro de esta mañana participaron, entre otros referentes sindicales, Antonio Ratner (Municipales), Sonia Alesso (Amsafé provincial), Gustavo Terés (Amsafé Rosario), Juan José Sisca (Apyme), Juan Gómez (Empleados de Comercio), Edgardo Carmona (Prensa), y Eduardo Delmonte (CCC).

"Convocamos desde la Multisectorial contra los tarifazos al ciudadano de a pie, y para aquel que no se siente representado por nadie este es un ámbito concreto de representación, donde muchas organizaciones sindicales han dejado por estos días reivindicaciones particulares para pensar en un no a los tarifazos, no a los despidos y no al hambre", apuntó Milito.

multi5.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Rumbo económico. El representante de los almaceneros dijo que espera que el gobierno nacional modifique el rumbo económico y afirmó: "Hay una presión del pueblo en la calle que tiene que hacerse sentir cada día más".

"Por eso eso invitamos a movilizar a todos aquellos que hoy no podemos pagar las tarifas", agregó Milito.

A su turno, el titular del Sindicato de Prensa, Edgardo Carmona, destacó "la voluntad de construcción de un frente común de unidad, donde el pueblo demuestre quiénes son los dirigentes que se hacen cargo de esta problemática y de luchar contra este plan económico que genera desocupación, hambre y problemas con nuestros jubilados, con la salud, la ciencia y la educación".

multi6.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital multi2.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital multi3.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La marcha. La convocatoria es para mañana a las 18 en la plaza San Martín. Desde allí partirá la movilización por Córdoba hasta calle Paraguay, para luego tomar San Luis, Buenos Aires y finalmente el Monumento a la Bandera.





Mañana a las 18 partirá desde plaza San Martín hacia el Monumento una marcha de entidades gremiales, sociales y políticas en contra de los tarifazos en los servicios y en rechazo a los despidos en las empresas de la región.