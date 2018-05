Contigiani: "Busca legitimar el ajuste"

El diputado Luis Contigiani (FPCyS) dijo que con el llamado a la oposición del presidente Macri "no" es en procura de un acuerdo y de consensos "sino para legitimar un modelo de ajuste y de negocios para los sectores más concentrados de la economía", y agregó: "Un acuerdo debe basarse en la autonomía de lo público no en lo intereses de los privados más concentrados. Un acuerdo así debe servir para ensanchar la democracia, no para achicarla".

