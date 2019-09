Congelados: puja por los subsidios a petroleras

El gobierno liberó $ 1.740 millones en subsidios para compensar a petroleras y provincias por el congelamiento del precio del crudo, a cambio de que renuncien a las acciones judiciales anunciadas por el perjuicio que les ocasionó esta última medida.

El Ministerio de Hacienda dispuso realizar una transferencia a las empresas productoras de petróleo y a las provincias hidrocarburíferas de $116,10 por barril de petróleo entregado al mercado local durante los últimos 30 días, en compensación por el congelamiento de precios dispuesto por Mauricio Macri por decreto. Además, ofreció a los productores de biodiesel unos $ 2.017 por tonelada producida.

Los montos establecidos se abonarán en un 88 por ciento a las empresas productoras de petróleo y en un 12 por ciento a las provincias.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, fue el primer mandatario en rechazar el requisito exigido por la Nación. "Esto no es lo que se habló en su momento, no había condicionamientos cuando se charló de un subsidio transitorio", dijo. Consideró desproporcionado ofrecer u$s2 cuando la diferencia real es de u$s 16.

La petrolera Vista Oil & Gas dijo que rechazará el subsidio anunciado por el gobierno para compensar el congelamiento de precios dispuesto en agosto.