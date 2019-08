Con vigilancia del BCRA, el dólar cerró estable

El dólar cerró en $ 58,10 para la venta al público en Rosario y retrocedió más de diez centavos respecto del martes, en una rueda en la que el Banco Central y el Tesoro aportaron liquidez a la plaza con u$s 154 millones.

En el segmento mayorista el dólar subió 27 centavos respecto de ayer hasta los $ 55,02 para la venta. "Con subastas de Hacienda y propias del BCRA, la autoridad monetaria inyectó u$s 154 millones para abastecer la plaza, acotando la fluctuación de los precios", señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

"El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Tesoro están haciendo intervenciones parciales y sorpresivas" para hacer frente a la demanda ante "la falta de ingresos de exportadores e inversores", acotó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios, quien indicó que el tipo de cambio "lentamente comienza a encontrar un equilibrio".

En materia monetaria, la tasa de las Leliq finalizó ayer en 74,977 por ciento para un total $ 255.489 millones, sobre un vencimiento de $ 286.270 millones.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los u$s 682,5 millones y no hubo operaciones en el segmento de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE). En el mercado de futuros Rofex, se operaron 601 millones de dólares, 17 por ciento menos que el día anterior.

El dólar revirtió el leve ascenso con el que operó la mayor parte de rueda y cayó 12 centavos este miércoles a $ 57,27 en bancos y agencias de la city porteña. Sucedió en una rueda en la que el Banco Central vendió u$s 94 millones pese a haber ofrecido hasta u$s 200 millones.

La primer licitación del Banco Central se llevó a cabo a media mañana pero fue declarada desierta por la autoridad monetaria. Pasado el mediodía se realizó una segunda subasta en la que se adjudicaron u$s 26 millones. Ya cerca del cierre el Central realizó una tercera y una cuarta licitación en las que adjudicó u$s 27 y u$s 41 millones, respectivamente.

Asimismo, la autoridad monetaria efectuó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, una subasta de venta en contado de u$s 19 millones a un precio promedio de $ 54,9934, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 54,9720.

Reservas al límite

Las reservas del BCRA cayeron en u$s 498 millones y finalizaron en u$s 58.892 millones. En los últimos diez días, se perdieron más de u$s 7.000 millones. Según un informe de la consultora pxq, de Emmanuel Alvarez Agis, "la posición de reservas es cada vez más débil".

"El número más importante para la economía argentina sigue siendo el de reservas internacionales", señala el último informe de la Consultora pxq. El estudio precisa que "si bien la decisión de no intervenir (del Banco Central) convalidó una devaluación de más del 20 por ciento en un solo día (el lunes pasado), también permitió estabilizar el tipo de cambio en un nivel que podría permitir cuidar las reservas internacionales hasta el cambio del mandato".

En tanto, el índice accionario S&P Merval avanzó 2,7 por ciento, a 27.997,74 unidades, liderado por la mejora registrada en acciones de empresas exportadoras.

En renta fija, en cambio, los principales bonos en dólares profundizaron su tendencia a la baja y cayeron hasta 1,3 por ciento.

Algunos operadores destacaron el incremento de la demanda de los activos de YPF, que ganaron un 3,6 por ciento, en momentos en que la industria petrolera mantiene una disputa con el oficialismo por el congelamiento de los combustibles por 90 días. El volumen total de negocios en acciones ascendió a $ 1.290 millones.

Por su parte, los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron la jornada en verde luego de que la Reserva Federal (FED) publicara las minutas de una reunión en las que reflejaron los temores por una posible recesión económica y las crecientes tensiones comerciales. El Dow Jones y el Nasdaq aumentaron 0,9 por ciento, mientras que el S&P500 subió 0,8 por ciento.

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa neoyorquina anotaron su segunda suba en fila luego de las pérdidas sufridas en el lunes negro: Banco Supervielle e Irsa ascendieron 4,8 por ciento; Banco Macro, un 4,3 por ciento; y BBVA, un 4,1 por ciento.