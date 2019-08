Con una intervención más activa, el BCRA moderó ayer la suba del dólar

Con una intervención más decidida, el Banco Central logró ayer administrar la suba del dólar, cuyo precio cerró con un incremento de un peso, a $ 58 en Rosario. En tanto, las acciones argentinas en la plaza doméstica y en el exterior recuperaron algo de lo perdido en la dramática jornada del lunes pasado. Los bonos de deuda, en cambio, volvieron a caer y llevaron el riesgo país encima de 1.700 puntos. Con este escenario, Hacienda sólo logró renovar la mitad de Letras del Tesoro en la licitación de ayer.

Luego de la devaluación del 23 por ciento que el gobierno nacional convalidó el lunes, la divisa operó ayer con algo más de contención. Si bien arrancó con subas que lo llevaron cerca de $ 60, la intervención de la autoridad monetaria lo ancló en $ 58.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 616,5 millones. El BCRA vendió u$s 150 millones que se sumaron a la subasta realizada en nombre de Hacienda por u$s 60 millones.

Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios, advirtió que la divisa "tuvo menor spread entre compra y venta", lo que indica que en parte el mercado de cambios "se tranquilizó y pasó el temor a un mayor desborde". De hecho, en los dos días posteriores a las Paso, "sólo hubo un promedio de $ 583 millones negociados contra los $ 805 diarios de promedio de los siete primeros días de agosto".

En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s 1.346 millones, 46 por ciento más que ayer.

En materia de política monetaria las Leliq cerraron a una tasa promedio de 74,854 por ciento. El BCRA adjudicó un total de $ 286.270 millones. Como tenía vencimientos por $ 272.400 millones, absorbió $ 13.870 millones.

Menos suerte tuvo el Ministerio de Hacienda en su licitación para renovar deuda en Letes. Renovó menos del 50 por ciento de los vencimientos y pagó tasa de 7 por ciento. Adjudicó u$s409 millones a 105 días de plazo, frente a un vencimiento de u$s 950 millones. Ya había decidido cancelar el llamado de una subasta de letras a 210 días.

En el mercado accionario, que experimentó un derrumbe histórico en el primer día de la semana, los papeles rebotaron 10,22 por ciento y recuperaron parte de las pérdidas. El panel líder finalizó con subas generalizadas encabezadas por Aluar, que ganó 18,97 por ciento y Banco Francés (18,37 por ciento). La recuperación también se produjo en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.

La mejora estuvo influenciada por los mercados globales, que celebraron que el gobierno de Donald Trump anunciara un retraso en los aranceles de importación de China. Pero también por las expectativas por el anuncio de un paquete de medidas económicas.

Los bonos de deuda no corrieron en la misma línea. Presentaron una tendencia negativa con bajas que llegaron hasta 13,7 por ciento, con rendimientos de hasta 67,7 por ciento. Esto impactó en el riesgo país, que concluyó en 1.771 puntos básicos.

El viernes pasado estaba en 874 puntos. El lunes, el JP Morgan informó que ese indicador fue de 877 puntos. Pero ayer corrigió esa cifra, y la llevó a 1.467 puntos. Explicó que en la primera jornada de la semana el diferencial de tasa entre bonos argentinos y norteamericanos estuvo "desactualizado".

En tanto, las reservas del Central cayeron u$s 690 millones.