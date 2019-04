La ex jefa de asesores del Ministerio de Economía Marina Dal Poggeto sostuvo que la economía argentina "salió del precipicio en el cual estaba en octubre cuando firmó el segundo acuerdo con el FMI las preguntas sobre la capacidad del pago de la deuda eran enormes". Dal Poggeto, socia de la consultora Eco Go, explicó que "es muy difícil convertir un esquema contractivo, con una política fiscal contractiva y una política monetaria contractiva en algo expansivo mientras no generás confianza".