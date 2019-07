En carrera. Espert sostuvo que los restantes competidores "no son lo nuevo" en la política argentina.

En carrera. Espert sostuvo que los restantes competidores "no son lo nuevo" en la política argentina. Virginia Benedetto

El precandidato presidencial de Unite, José Luis Espert, aseguró ayer en Rosario que el balance para el jefe del Estado, Mauricio Macri, "es desfavorable", al tiempo que afirmó que el gobierno de Cambiemos "fracasó en su plan económico".

"Nuestras expectativas son las mejores, comenzamos de la nada y estamos entre ocho y once puntos de intención de voto a nivel nacional", expresó a La Capital el economista.

Acerca de su relación con su otrora aliado Alberto Assef, explicó: "Cuando arrancamos este camino sabíamos que era largo, por lo que acudimos a un sello partidario. Con él habíamos llegado a un acuerdo, pero desapareció en un momento por doce horas y reapareció acordando con Miguel Pichetto (compañero de fórmula de Macri). El objetivo era que yo no compitiera en estas elecciones, y en eso también hago responsable al gobierno".

El precandidato de Unite resaltó que "Macri es el responsable principal de haber frustrado una enorme ilusión después del desastre que fue el kirchnerismo en el país y termina su mandato con menos actividad económica, más pobreza e inflación de la que dejó Cristina Kirchner".

Dardos a la Rosada

"Macri fracasó económicamente. El balance para el gobierno es desfavorable. Sólo hizo bien tres cosas: eliminar el cepo, salir del default y mejorar la relación con el campo", añadió Espert.

Pero el economista redobló las críticas al gobierno: "El anuncio de un eventual tratado de libre comercio con Estados Unidos es electoralista. El anuncio de un acuerdo con la Unión Europea (UE) es el colofón de 20 años de negociaciones. La única forma de prosperar que ha encontrado el mundo es vender lo nuestro, lo más caro posible. Para que este acuerdo no termine como terminó con José Martínez de Hoz y con Carlos Menem, el gobierno tiene reformas gigantescas por realizar como la reducción del gasto público y la laboral".

Respecto de la aprobación en este tramo de 5.400 millones de dólares, en el marco del crédito que otorgó el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, Espert se mostró enfático.

"(El presidente estadounidense) Donald Trump empujó al acuerdo para que el FMI otorgue el crédito a la Argentina, el mayor crédito en la historia otorgado por ese organismo a un país. El acuerdo es de un año y medio, en realidad, porque el dinero se otorga durante el gobierno de Macri. Eso significa que la gran parte de esos 57.000 millones de dólares se le entregan a Macri", aseveró.

Más dinero

En esa línea, Espert fundamentó: "Con el FMI se debe renegociar que nos de más plata. Cuando Macri termine su mandato, restará que nos den 7.000 millones de dólares. No se puede caer en la típica estupidez populista que dice «el acuerdo es muy duro y hay que relajarlo». La Argentina tiene que pagar 40.000 millones de dólares, pero no hay plata para eso, así que se debe renegociar de forma inteligente, acordar que nos den más plata, no pagar menos".

A menos de un mes de las Paso, el precandidato se mostró entusiasmado. "Tenemos una excelente lista para diputados nacionales en Santa Fe, encabezada por Gonzalo Mansilla de Souza, el presidente de la Ucedé nacional" afirmó.

"Los restantes competidores hace 20 ó 30 años que están en política, no son lo nuevo y, para comprobarlo, basta con analizar qué país nos dejan a los argentinos", sentenció Espert.