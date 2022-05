Cómo serán las nuevos billetes que tendrán imágenes de próceres y paridad de género

El presidente Alberto Fernández anunció la iniciativa en el acto por el 171º aniversario de la muerte del General José de San Martín, celebrado el 17 de agosto de 2022. “No sé a quién se le pudo ocurrir sacar al general San Martín de los billetes y reemplazarlo por un animalito, como si pudiéramos no recordar a nuestros patriotas”, dijo Fernández en aquella oportunidad.

Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmaron este jueves que el billete de mayor denominación seguirá siendo el de $1000. También se difundió la voluntad oficial de relanzar las imágenes de los próceres nacionales en los billetes, con el propósito de sustituir las figuras de flora y fauna dispuestas durante la dirección de Federico Sturzenegger al BCRA.

Qué próceres estarán en los billetes

“Los billetes son papeles que circulan, pero allí está el valor que le asignamos los argentinos a la moneda. Ahí tienen que estar nuestros mejores hombres y mujeres”, anunció el presidente. Entre los próceres confirmados se encuentran José de San Martín, Manuel Belgrano, Juana Azurduy y Miguel de Güemes.

El presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, había adelantado en enero de 2020 que se iban a ir reemplazando las figuras del yaguareté, la ballena franca austral, la taruca, el guanaco, el hornero y el cóndor andino por “personas que se identifiquen con los valores sociales” de la Argentina.

Fernández en febrero de 2020 añadió: “Cuando veo en billetes tantos animalitos y no a Belgrano no saben lo mal que me siento”. Además de una confesión de sus sentimientos patrióticos, fue un tiro por elevación contra el gobierno de Cambiemos.

Paridad de género: Evita en el billete de $100

El alcance del proyecto no se limita a la sustitución de figuras animales por próceres: por primera vez, se implementará un criterio de paridad de género, con la incorporación nuevas figuras femeninas representantes de la moneda nacional.

El anuncio provocó las críticas de la oposición que apuntó a el gasto que implica llevar a cabo las modificaciones. Luis Petri fue quien cuestionó la medida en enero de 2020, cuando sostuvo que el gasto ascendía a $6000 millones, a partir de lo cual el gobierno dispuso que el cambio se realizaría "gradualmente".

A las críticas se sumó el economista y diputado nacional por Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, quien dijo: “Sacándole la máquina de hacer billetes al presidente se acaba la inflación”. Se refería a la emisión monetaria previa a las elecciones y también al proyecto para cambiar las imágenes de los billetes. .