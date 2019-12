Comercio exterior, un tema que importa

La administración saliente señaló en su rendición de cuentas que recibió un déficit de comercio exterior de u$s 3.420 millones de dólares y va a dejar un superávit de u$s 16 mil millones. Sería el resultado de un proceso sinuoso, que se explica más por la brutal caída de importaciones, producto de la depresión económica, que por el impulso exportador.

Según un informe de Marcelo Elizondo, titular de la consultora DNI, el comercio exterior durante la gestión de Macri. Los números están muy lejos del récord de 2011-2012, cuando se vendió al exterior por u$s 84 mil millones y se compró por u$s 73 mil millones.

En la secuencia, recordó que las exportaciones crecieron levemente entre 2015 y 2016, cuando pasaron de u$s 56.783 millones a u$s 57.909 millones, empujadas por los productos primarios. Influyó en este punto la liberación de stocks que habían sido retenidos. Las ventas de origen industrial acusaron el primer golpe y cayeron de u$s 17.949 millones a u$s 16.805 millones. Las importaciones bajaron 7,2 por ciento, lideradas por bienes intermedios. Pero, a tono con el programa oficial, mostraron un alza en bienes de consumo.

En 2017 y 2018 el pequeño superávit se transformó en déficit comercial, debido a que crecieron más las importaciones que las exportaciones. Ya en el tercer trimestre del año pasado, la balanza comenzó{o a darse vuelta nuevamente, por efecto de la crisis.

Ecolatina estimó que la balanza comercial de bienes acumula un superávit de u$s 11.200 millones a octubre, revirtiendo un déficit de u$s 6.100 millones registrado en los primeros diez meses de 2018. En este caso, la mejora obedece principalmente al deterioro importador (-26 por ciento.) ya que las exportaciones subieron sólo 5,5 por ciento interanual. El último gran superávit comercial fue en 2009, con un superávit de u$s 16.885 millones.