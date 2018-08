Claves para saber dónde invertir

Se viene la cuarta edición de Expo Inversiones Rosario. El evento paradigma del mundo de las finanzas de Rosario que se realizará el próximo 10 y 11 de octubre está tomando forma.

Isela Costantini, CEO de Grupo de Servicios y Transacciones, ya confirmó su presencia. También lo hicieron entre otros, el experto en Real Estate Damián Tabakman, la reconocida voz en temas bursátiles Claudio Zuchovicki, el economista Luis Secco y el experto en tributación César Litvin.

En esta oportunidad, serán cerca de 20 especialistas y consultores que analizarán las alternativas de inversión más convenientes: real estate, bolsa, fondos comunes de inversión, pymes, seguros, agro, inversiones alternativas, entre otras variantes que responderán a la pregunta: ¿Dónde invierto mi dinero?

Expo Inversiones brinda a inversores, sin importar el monto de la inversión, la posibilidad de encontrar en un solo lugar, el Centro de Convenciones de City Center Rosario,y en solo 2 días, todas las oportunidades de negocios para analizarlas personalmente, one to one.