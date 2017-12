La ministra de la Producción Alicia Ciciliani ratificó que el gobierno provincial está dispuesto a ayudar a las empresas santafesinas que se encuentran en situación de crisis, aunque advirtió que iniciará un proceso de relevamiento tendiente a determinar si la operación de estos emprendimientos es sustentable.





"Si los trabajadores necesitan subsidios para afrontar estos periodos de crisis los van a tener y si no se solucionó el conflicto seguirán", aseguró la funcionaria provincial en relación con el conflicto gremial suscitado en la empresa Vasalli, y añadió: "No obstante, está claro que si no puede pagar los salarios la empresa no tiene ninguna sustentabilidad".

Leer más: Cosechadoras Vasalli estaría por despedir 120 trabajadores





"Si vos tenés un sistema y no generás ingresos para afrotnar tus gastos obviamente es insustentable", enfatizó Ciciliani en declaraciones a "Trascendental", en La Ocho, y le disparó un tiro por elevación a la Nación: "Si vos decís que hay crisis fiscal a nivel nacional, significa que todo lo que cobrás no alcanza para pagar todo lo que gastás".

"El gobierno se puede endeudar un día o dos, un año o dos, pero alguna solución de fondo tiene que encontrar porque sino no es sustentable, a las empresas pasa lo mismo"





"Vos te podés endeudar un día o dos, un año o dos, pero alguna solución de fondo tenés que encontrar porque sino no sos sustentable, a las empresas pasa lo mismo", señaló la ministra provinical, quien detalló que, además del conflicto en Vasalli, en Santa Fe atraviesan situaciones de crisis la fundición Martínez y una alcoholera que da trabajo en el norte provincial.

"Claro que estamos dispuestos a ayudar, se termina un periodo y se inicia otro y vamos a colaborar en todo lo que podamos, también vamos a estudiar, junto con el ministro de Trabajo Julio Genesini, la sustentabilidad de estas empresas", concluyó Cicilini.