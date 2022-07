Chile: el Banco Central interviene para frenar la devaluación

El Banco Central de Chile intervendrá con hasta u$s 25 mil millones en el mercado cambiario para evitar una mayor devaluación de la moneda nacional.

El Banco Central de Chile anunció que intervendrá con hasta u$s 25 mil millones en el mercado cambiario para evitar una mayor devaluación de la moneda nacional, en el marco de la inestabilidad económica nacional e internacional.

El mercado reaccionó ante el anuncio de intervención del Banco Central, que precisó que “para facilitar el ajuste de la economía chilena a las inciertas y cambiantes condiciones internas y externas”, iniciará el lunes 18 de julio un programa de intervención cambiaria y de provisión preventiva de liquidez por hasta u$s 25.000 millones hasta el 30 de septiembre. Simultáneamente, el peso chileno se fortalecía luego de una depreciación que “se ha dado con una intensidad inusualmente alta”, que desde inicios de año bordea el 20%, según el Banco Central. La apreciación de esa moneda se verifica a pesar de una nueva caída en el valor del cobre, la principal exportación chilena, que desde inicios de junio se contrajo un 30%.

José López Ayala, de 57 años, expresó a The Associated Press su satisfacción por la medida. “Es lo que hay que hacer porque si no la inflación sigue subiendo y las cosas importadas también y se afecta a todo el mundo”.

Chile importa todo el petróleo que consume, además de gas natural y diésel. Casi dos tercios de los productos que integran la canasta con la que se calcula la inflación son importados. El avance del precio del dólar se da en un contexto de fortalecimiento global de la divisa y de la fuerte caída del cobre, golpeado por la baja en el crecimiento de China, su principal comprador.

El Banco Central calificó de excepcionales las medidas y dijo que van en la línea de su política monetaria, que responde a una meta inflacionaria y flexibilidad cambiaria. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que “fue apropiado que haya usado sus facultades para ese propósito”. La inflación chilena en doce meses es de 12,5%, y en lo que va del año 7,1%, más del doble de la meta del Banco Central de 3%, que espera recuperar en unos dos años. Elevo para eso la tasa de interés de 9% a 9,75%.