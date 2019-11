Cepo más duro: limitan la extracción de dólares con tarjeta en el exterior

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) limitó ayer a u$s 50 la cantidad de efectivo que se podrán extraer con tarjetas de crédito en el extranjero.

Así lo dispuso mediante la comunicación "A" 6823. Desde la entidad monetaria aclararon que no hay límites en la cantidad de operaciones diarias que los individuos pueden hacer.

Además informó que deberán contar con conformidad del Banco Central de la República Argentina los pagos de bancos y otros emisores de tarjetas para realizar pagos al exterior vinculados con el uso de tarjetas en la participación en juegos de azar y apuestas, transferencias de fondos a cuentas en proveedores de servicios de pago, transferencias a administradores de fondos u operaciones cambiarias en el exterior y compras de criptomonedas.

La autoridad monetaria estrechó aun más el cepo en el mercado cambiario, para evitar el drenaje de las pocas reservas que quedan para afrontar, fundamentalmente, los pagos de deuda pública. Tras caer u$s 22 mil millones luego de que el presidente Mauricio Macri tomó la decisión de devaluar el peso el 12 de agosto pasado, las reservas moderaron su salida a partir del lunes pasado, cuando el Banco Central profundizó las restricciones cambiarias. De una pérdida de u$s 100 millones diarios a principios de semana, el goteo fue mermando. Ayer, la baja fue de u$s 14 millones, hasta u$s 43.269 millones.

El dólar cayó ayer 20 centavos y cerró a $ 63,50 promedio para la venta al público en Rosario. En octubre subió $3,41. En el segmento mayorista, perdió cinco centavos al finalizar a $ 59,67 y en el balance mensual avanzó $ 2,08. El dólar contado con liquidación se vendió a $ 80,22, mientras que el dólar MEP cotiza a $ 76,93, subas de 2,5 por ciento y 2,8 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA dejó sin cambios la tasa de interés de las Leliq, al convalidar el mismo valor del viernes, que fue de 68,002 por ciento. En octubre la tasa retrocedió 103 puntos básicos.

Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, explicó que en octubre el mercado de cambios se redujo a la mitad, "con un sólo sector vendiendo, el oleaginoso, con un promedio de u$s 65 millones diarios". Avirtió que ya no hay un mercado de cambio y tampoco praxis monetaria que tenga influencia, ya que el cepo terminó con la política de tasas.

El volumen operado en el disponible fue de u$s 346 millones. En el s Rofex se operaron u$s 370 millones, 26 por ciento menos que ayer.

En la Bolsa, el S&P Merval subió 3,26 por ciento, impulsado por el alza del dólar de mercado, el contado con liquidación (CCL) que trepó 2,3 por ciento, mientras que en el mes ganó 20,39 por ciento. En tanto, el riesgo país avanzó 1,45 por ciento hasta los 2.238 puntos básicos como respuesta a la caída de los bonos en moneda extranjera. Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments, resaltó que "hubo un flujo de pesos volcado a las acciones por la imposibilidad de comprar dólares".

Fondos buitre

El fondo de inversión Aurelius Capital Management, uno de los que resolvió acordar con el gobierno en 2016 y ponerle fin a un litigio masivo sobre bonos en default del 2001, hizo un nuevo reclamo en Nueva York contra Argentina, por u$s 159 millones. Alegó que Argentina no pudo hacer pagos de los cupones atados al PBI vinculados a bonos emitidos en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010.