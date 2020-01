Celulosa Argentina completó el canje de sus obligaciones negociables y logró salir del incumplimiento en el cual había ingresado en diciembre.

Así lo comunicó la empresa a la Comisión Nacional de Valores, en una nota en la cual notificó que el 9 de enero cancelará una deuda remanente por $2,04 millones, con el producido de la colocación de obligaciones negociables clase 15 de la Sociedad, subastadas y adjudicadas ayer.

"Por la presente se informa que el remanente en circulación de las ON Clase 10, que asciende a U$S 2.040.490, representativo del 3,40 por ciento del valor nominal de dichas ON Clase 10, será cancelado íntegramente con el producido de la colocación de las obligaciones negociables clase 15 de la Sociedad, las cuales fueron subastadas y adjudicadas en el día de la fecha (las “ ON Clase 15 ”), indicaron desde la empresa.

"La cancelación de las ON Clase 10 se efectivizará el día 9 de enero de acuerdo a lo informado mediante aviso de pago cursado a Caja de Valores. El pago incluirá intereses corridos y por mora hasta la fecha de pago efectivo", señaló el comunicado.

"Con la cancelación del monto remanente en circulación de las ON Clase 10 la Sociedad estará en cumplimiento respecto de todas sus obligaciones negociables dando por finalizado un exitoso proceso de refinanciación de dichos instrumentos, lo cual le permitirá continuar con sus operaciones habituales en un marco de mayor previsibilidad financiera", finalizó el escrito.