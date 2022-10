Ceder para crecer: la visión de los empresarios sobre la puja distributiva

El BID aprobó un desembolso de u$s 700 millones para la Argentina

Durante la apertura del encuentro -que comenzó ayer y se extiende hasta el viernes- se pasó un video con la historia argentina, desde la independencia hasta nuestros días mostrando los principales hechos políticos pero también mencionando las empresas que nacieron a lo largo de todos esos años. Se mencionó a YPF, Quilmes, Techint, Arcor pero también a unicornios como Mercado Libre o Globant, el futuro al que muchos desean llegar.

El primer panel de la jornada inaugural estuvo a cargo de Juan Carlos Torre, politólogo y profesor emérito de la UTDT y autor del libro “Diario de una temporada en el quinto piso”, y del matemático Sebastián Ceria, CEO de Qontigo, una destacada firma europea que confecciona los indicadores de Bolsas europeas más famosos.

Torre arrancó planteando que “es necesario un corte” e instó a los políticos a “de una vez por todas” ir para adelante, pero no mirando para atrás y dijo que mirar los ejemplos de experiencias exitosas es una buena idea. “Ceder para crecer implica un ejercicio de introspección, es una consigna de quiebre y puede ser un camino para todos”, indicó.

Ceria se mostró optimista y destacó que no muchos países pueden tener 10 unicornios, estar en la carrera espacial y haber desarrollado una nueva semilla de trigo. Aunque reconoció lo difícil de las crisis que se han sufrido, remarcó que pasar de ser un país de ingresos medios a altos no es fácil y pocos lo han logrado desde la década del 50.

Torre subrayó la capacidad de Argentina para “renacer” y dijo: “Se cae y se levanta. Tenemos una materia humana preparada para moverse en la adversidad y nos hemos acostumbrado a movernos en la incertidumbre pero eso nos ubica en el cortoplacismo y la tarea es lograr la capacidad de controlar y manejar el tiempo”.

El CEO de Qontigo apuntó que es deber de los empresarios generar riquezas pero mencionó la experiencia de Estados Unidos, que desde los años 40 el gobierno viene propiciando el terreno para la expansión de grandes compañías de base tecnológica. Lo hizo construyendo computadoras cuando nadie lo hacia por el costo de producción y también con la antesala de lo que luego fue Internet, plataforma que permitió el despegue de una industria muy importante para el país del norte.

Sobre el slogan del coloquio, Ceria fue muy claro en que “ceder” no puede ser pedirle a los que menos tienen. “Ese modelo está totalmente agotado. Me gustaría que este coloquio 2022 sea una bisagra para este futuro mejor que todos queremos para la Argentina”.

El segundo panel de la tarde de ayer mostró “La mirada de los que eligen Argentina”. Carolina Castro, directora de Industrias Guidi, subrayó que “hay una Argentina moderna innovadora, que exporta en un mundo muy competitivo” y resaltó siempre el camino es “seguir invirtiendo”. Desde su mirada pyme resaltó que el camino es “invertir o morir”.

“Todos los años tomamos la decisión de reinvertir a pesar de que estamos en un mercado muy volátil”, subrayó.

Por su parte, Luis Pérez Companc, presidente de Molinos, Molinos Agro, Pecom y Goyaike, expuso la visión de una compañía que nació con la visión de sus tíos en 1946 y eso “nos dio un norte muy claro y una visión de largo plazo, para planificar y siempre seguir invirtiendo”.

El referente de la compañía que cuenta con más de 10 mil trabajadores remarcó: “Está en todos nosotros que el país pueda despegar”.

A su turno, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, habló de las oportunidades de la industria energética en Argentina teniendo en el horizonte que brinda Vaca Muerta y destacó que se trata de un sector que invierte unos u$s 6.000 millones anuales, aunque mencionó que la actividad demanda que esa cifra suba a u$s 9 mil o u$s 9.500 millones.