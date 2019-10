Las reservas internacionales del Banco Central bajaron u$s 5.397 millones durante septiembre, respecto de agosto, por ventas de divisas y pagos de deuda, y los depósitos del sector privado cayeron casi 20 por ciento en relación al mes previo, informó ayer la autoridad monetaria.

"Los depósitos del sector privado finalizaron septiembre en un nivel de u$s 21.380 millones, 19,7 por ciento por debajo del saldo de fines de agosto", advirtió la entidad que dirige Guido Sandleris al dar a conocer el Informe Monetario Mensual del mes pasado.

Sin embargo, el documentó destacó que "tras alcanzar tasas de caída superiores al 3 por ciento diario durante los últimos días de agosto y los primeros días de septiembre, el retiro de depósitos en dólares se redujo a valores diarios cercanos al 0,4 por ciento del stock hacia finales del mes bajo análisis".

Además, las entidades financieras atendieron el retiro de depósitos en dólares "principalmente con saldos en cuentas corrientes que mantenían en el BCRA y con el cobro de parte de los préstamos en moneda extranjera".

También durante septiembre, "la liquidez bancaria en dólares se mantuvo en niveles elevados, al promediar el 50,6 por ciento de los depósitos en moneda extranjera, con una mayor proporción de efectivo que en meses previos".

En este marco, el saldo de reservas internacionales finalizó septiembre en u$s 48.703 millones, lo que implicó una caída de u$s 5.397 millones respecto al cierre de agosto.

"Dicha caída estuvo explicada por la disminución de las cuentas corrientes en dólares de las entidades financieras en el BCRA (asociada a la caída de los depósitos en moneda extranjera), las ventas de dólares por parte del Banco Central y los pagos de deuda del Tesoro Nacional", informó la entidad.

Por contrapartida, durante septiembre, el saldo promedio mensual de los depósitos en pesos del sector privado se mantuvo casi sin cambios respecto al mes previo en términos nominales.

"Su estabilidad fue el resultado de un aumento de los depósitos a la vista (8,4 por ciento nominal; 9,1 por ciento nominal desestacionalizado), compensado por una caída de las colocaciones a plazo (-5,6 por ciento nominal; -5,3 por ciento nominal desestacionalizado)", explicó el informe.

"Los depósitos a plazo, que habían caído durante agosto, se estabilizaron en septiembre", destacó el informe del BCRA, que explicó que "influyó en esta dinámica el comportamiento de los Fondos Comunes de Inversión (FCI), en especial los FCI de money market, que revirtieron la caída patrimonial observada en agosto".

Durante la rueda de ayer las reservas internacionales del Banco Central finalizaron en u$s 48.070 millones, informó la entidad en su resumen diario. De esta forma, el volumen de reservas quedó u$s 104 millones por debajo del cierre del viernes último (u$s 48.174 millones).

En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó ayer una baja de 201 puntos básicos respecto del cierre del viernes pasado al finalizar a 72,969 por ciento.

La divisa norteamericana

En este escenario el dólar para la venta al público avanzó 10 centavos y cerró a $60,19 en la city porteña en promedio, en una rueda marcada por la intervención del Banco Central, tanto en el segmento de contado como en futuros. En el sector mayorista la divisa subió 11 centavos y finalizó a $57,84.

"La divisa norteamericana volvió a encontrar un límite al ajuste de hoy por la actividad del Banco Central en el sector donde operan bancos y empresas", indicó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Además, señaló que las ventas oficiales "mantuvieron acotada la evolución de los precios", que operaron en gran parte de la rueda lateralizados en torno al valor de la regulación oficial.

"La presencia del BCRA también se visualizó en los mercados de futuros, con posturas de venta que intentaron alimentar el desarme de posiciones y el ingreso de fondos desde el exterior", finalizó.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 338 millones y no se registraron operaciones en el mercado de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s 146 millones.

abajo. El BCRA adelantó que en septiembre se estabilizó la situación.

Energéticas impactaron en el Merval

El S&P Merval bajó 2,75 por ciento, arrastrado por la mala performance de las acciones de empresas energéticas y financieras. En el panel líder de la plaza local, Bolsas y Mercados Argentinos avanzó 1,25 por ciento, Aluar subió 0,88 por ciento, Ternium ascendió 0,88 por ciento y Grupo Supervielle trepó 0,36 por ciento. En tanto, Transportadora de Gas del Norte cayó 6,07 por ciento, Pampa Energía 5,69 por ciento, Transener 5,24 por ciento, Transportadora de Gas del Sur cedió 4,37 por ciento e YPF lo hizo 3,73 por ciento.