Causa Vicentín: "En sus balances, la empresa exhibía como propios granos que no había pagado"

"Los productores entregaron cereal y en determinado momento decidieron fijar precio. Y es ahí, conforme a los precios de mercado de ese día, que se establece la contraprestación de Vicentin. Los productores entregaron granos a Vicentín y los contratos firmados por Vicentín no fueron honrados. Los productores consideran que fueron estafados, porque al momento de contratar no fueron informados por Vicentín sobre la realidad económica y financiera que atravesaba, lo que justamente le impedía cumplir con sus obligaciones. Vicentín no habría honrado la buena fe comercial”, sostuvo el fiscal.

El funcionario judicial precisó que los productores agropecuarios que se presentaron a denunciar estafas son “cinco o seis, que frente a los otros grupos de acreedores, son sensiblemente menores. En el otro frente están los bancos internacionales y el banco Macro que reclaman una deuda superior a los 500 millones de dólares. En este caso, lo que se reclama es alrededor de 7 y 8 millones de dólares. a excepción del corre acopio Grassi que si tiene una acreencia superior a los 50 millones de dólares”.

Moreno sostuvo que en los allanamientos del lunes “se secuestró información tanto física como digital. Continuamos extrayendo información de las computadoras de la casa central de Avellaneda relacionada con operaciones con decisiones societarias. Se obtuvieron libros de actas de cada una de las sociedades del holding de Vicentin”.

“Las clausuras y allanamientos de las oficinas de Avellaneda no están relacionados con sospechas de movimiento de bienes, sino con la posibilidad de trabajar sobre una caja fuerte que había que abrir y no se pudo, y sobre terminales informáticas, por lo que se tuvo que prolongar la medida y hasta tanto necesitábamos que no se operen”, añadió.

Y en ese sentido agregó: “Los allanamientos están destinados a precisar atribuciones personales sobre los hechos que estamos investigando. Investigamos estafas, que creemos que ocurrieron. Siendo una sociedad la que cometió las estafas, tenemos que ver cómo se conformó la decisión social para cometer esas maniobras. El objetivo de los procedimientos fue precisar el aporte que cada uno de los involucrados en estos hechos en relación con los delitos”.

Los principales conceptos del fiscal

+ Al ser consultado sobre el rol de la Bolsa de Comercio de Rosario en este asunto, Moreno aclaró: “Fue utilizada por Vicentín como un escenario mediante el cual se exhibieron una cantidad importante de contratos. La empresa utiliza el registro de cada contrato de compra de granos en la Bolsa de Comercio para exhibir una salud financiera que no era tal. Vicentín recibía granos que en los balances demostraba como propios sin exhibir que esos granos no habían sido pagados. Exhibía esos cereales como pasivo corriente, sin precisar que no habían sido pagados a los productores”.

+ “Nos vamos a tomar el plazo que nos lleve relevar toda la información. Entiendo que será un tiempo importante. Probablemente, la defensa del directorio apele la decisión del juez Postma. Entiendo que los hechos se cometieron en esta jurisdicción de la 2ª Circunscripción. No veo que sea más beneficioso para la investigación que la causa de radique en Reconquista. Allí sólo está la sede social y formal de la empresa, pero el núcleo de negocios está en el Gran Rosario”.

+ “Como toda causa penal necesita tener imputados. Los allanamientos tuvieron como objeto recabar información para saber quienes serán imputados. En principio están señalados los integrantes del Directorio que estuvo en los dos años previos al concurso preventivo de acreedores síndicos y representantes legales que hayan podido celebrar en nombre de Vicentín contratos tanto con bancos como con corredores agropecuario”.