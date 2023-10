Rosario será sede del "International Congress of Bioinformatics and Biology Computational" que se llevará a cabo del 1º al 3 de noviembre en el Espacio Cultural Universitario (ECU), en San Martin 750. Este año el evento se realizará en forma conjunta entre la Asociación Argentina de Bioinformática y Biología Computacional (A2B2C), la Sociedad Iberoamericana de Bioinformática (SoIBio) y la Red Iberoamericana de Inteligencia Artificial para Big BioData (RiaBio). El congreso cuenta con la presencia de 6 oradores principales (3 iberoamericanos), una sesión especial (de empresas de bioinformática) y eventos sociales dedicados a revelar los logros científicos para una audiencia no técnica.