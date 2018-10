Carrió volvió a criticar a un sector de Cambiemos y le salieron al cruce

La tensión interna en Cambiemos por las críticas de la líder de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió, siguió subiendo ayer luego de que la diputada nacional insistiera en que hay "un acuerdo" entre un sector del gobierno de Mauricio Macri y el PJ "para lograr la impunidad" de la ex presidentes, al tiempo que el jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, Nicolás Massot, rechazó y cuestionó el discurso de Lilita.

"Muchos de Cambiemos nos sentimos usados. Muchos dirigentes importantes, queribles, adorables, nos sentimos usados", señaló Carrió, quien si bien explicó que no quiere "romper" con la alianza de gobierno, resaltó que tampoco puede hacerlo con su "conciencia" porque la gente no la votó "para que mienta".

Otro round

La líder de la CC-ARI insistió, de ese modo, en sus críticas hacia la alianza oficialista que integra y afirmó: "Existe un acuerdo para lograr la impunidad de (el senador Carlos) Menem entre el PJ y Cambiemos. Quieren limpiar eso y postergar lo más posible el tema de (la ex presidenta) Cristina (Kirchner)".

Asimismo, la diputada reconoció que, "si se cansa", Macri la puede "echar" de Cambiemos. Pero subrayó que ella continuará "peleando por la verdad y la justicia".

"Confío en que el presidente va a recapacitar. Estoy de acuerdo en que no es el momento, porque sería como que yo le ganara una disputa", agregó.

Esta vez el encargado de salir al cruce de la cofundadora de Cambiemos fue Massot, quien respecto de los dichos de Carrió sobre el presunto "acuerdo de impunidad", resaltó: "De ninguna manera, no hay ninguna posibilidad".

"No comparto y no entiendo esa apreciación", agregó el presidente de la bancada macrista en la Cámara baja. Y cuestionó el discurso de Carrió al considerar que "la mejor forma de mejorar el sistema político no es sostener malos rivales sino mejorar a los que son un poco mejores".

También se refirió al pedido de destitución que realizó Carrió contra el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano. "Lo más importante fueron las declaraciones del funcionario, que dijo que no tendría problema en responder cada una de las acusaciones", finalizó Massot.

Candidatos

Elisa Carrió aseguró ayer que el presidente Mauricio Macri es "el mejor candidato" de Cambiemos para las elecciones de 2019 y que el ministro del Interior nacional, Rogelio Frigerio, puede ser postulante a ese cargo, "pero por el peronismo". Y añadió: "Rogelio quiere ser presidente, con el peronismo puede".