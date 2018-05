La diputada nacional Elisa Carrió aseguró hoy que el dólar "va a bajar", luego de que la divisa estadounidense cerrara la jornada en 23 pesos en el mercado minorista y en $23,30 en el Banco Central para la venta. "Me preocupa más la inflación", reconoció Lilita, quien llamó a "acostumbrarnos a estas fluctuaciones".

"Es un día con gestos y ese gesto es que estoy en la Casa Rosada. Quiero llevar tranquilidad a toda la Argentina. El dólar va a bajar", dijo la legisladora desde la Casa de Gobierno, donde dijo haberse reunido con el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez. "Hay una guerra comercial mundial. No hay que alarmarse. Tenemos que acostumbrarnos a estas fluctuaciones", completó, además de desmentir que se haya reunido con el presidente Mauricio Macri o con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Embed Hoy me reuní con @sanchezfdo Secretario de Fortalecimiento Institucional en Casa Rosada. pic.twitter.com/sRDCKojH9y — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 3 de mayo de 2018

Afirmó que en Argentina "somos tan dependientes de las fluctuaciones (de la moneda estadounidense) porque hay una guerra de intereses y una guerra de bonos de países mucho más grandes", por lo cual quienes más sienten estos conflictos "son los países más chicos, porque los fondos en vez de estar en países más chicos se van a países más grandes".

Tras manifestar su preocupación por la inflación que sufre la Argentina, Carrió también se refirió al exministro de Economía Domingo Cavallo, al que calificó como la persona "que nos llevó al mayor quiebre y el que permitió la fuga mayor de capitales", y aseveró: "Cavallo ya no tiene autoridad para hablar. Si hay que corregir cosas, este gobierno las va a corregir".

Además, criticó severamente a la expresidenta Cristina Kirchner por la "demagogia" de su gobierno y la situación que generó en el país. "Yo me opuse primero a la suba de las tarifas pero no quiero la demagogia de volver, como quieren ellos, a que sean gratis para que se funda la Argentina", dijo, y sostuvo: "El miedo de los inversores de todo el mundo es a que vuelva el kirchnerismo; nos dicen que si vuelven (los dirigentes kirchneristas, los inversores) no ponen un peso".

"De un saqueo no se sale de un día para otro a la prosperidad, y ahora estamos pagando la fiesta kirchnerista", concluyó.