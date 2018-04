La multinacional cerealera Cargill volvió a paralizar sus plantas de Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca y suspendió a sus empleados sin goce de sueldos. La medida se extenderá por 10 días, hasta el 29 de abril. Los trabajadores, que realizan medidas de fuerza para lograr la reincorporación de 33 compañeros, no pudieron ingresar ayer a las instalaciones. La firma argumentó razones de seguridad. El gremio denunció un "nuevo lock out patronal" que busca "justificar futuros despidos".

Marco Pozzi, delegado de la comisión interna gremial de Cargill, relató que un gerente les leyó un comunicado a las 6 en el que confirmaba el cierre temporal de la planta. El pasado 5 de abril la multinacional ya había tomado una medida similar por cinco días.

La compañía justificó su decisión en que "no están dadas las condiciones para operar de manera segura para las personas, instalaciones y procesos como resultado de haberse reanudado los paros intermitentes, de duración variable y en distintas áreas de trabajo de sus plantas".

El Sindicato de Aceiteros de Rosario denunció que Cargill pretende nuevamente "adoctrinar y disciplinar a los trabajadores" y quebrar la lucha por la reincorporación de los trabajadores. Y advirtió: "Nos mantenemos unidos frente a este nuevo embate patronal y exigimos la reincorporación de todos los compañeros despedidos arbitrariamente".

Los trabajadores despedidos y el sindicato ratificaron que mantendrán el acampe en las afueras de la planta de Villa Gobernador Gálvez hasta que la empresa revea su decisión.