Caputo: "Se podrán pasar a Letes"

El presidente del Banco Central, Luis Caputo, aseguró la oferta de dólares para los próximos días y defendió el canje acelerado de Letras del Banco Central (Lebac), porque son "el único canal de expansión monetaria" que queda en la actualidad. También confirmó la suspensión del programa de compra de Letras Intransferibles de la autoridad monetaria.

"Licitaremos u$s 500 millones y, si lo demandan, otros u$s 500 o 700 millones", afirmó ayer Caputo, y agregó: "El que quiere comprar dólares tendrá las licitaciones, y no sólo mañana (por hoy)", dijo Caputo. Además, defendió la decisión de eliminar las Lebac.

Dijo que unos $ 400 mil millones de letras están en manos de fondos comunes de inversión, empresas, minoristas y no residentes. Aseguró que esos inversores "deberán buscar alternativas de inversión: "Les daremos la opción de pasar a dólares o podrán suscribir Letes en pesos o migrar a plazos fijos".

Caputo explicó que el único canal de expansión monetaria es actualmente el de los intereses de la Lebac.

El funcionario atribuyó la suba del riesgo país a "las lecturas erróneas que se hicieron del acuerdo con el FMI". Citó el caso de la recompra de Letras Intransferibles en poder del BCRA . "Se tomó como meta un objetivo que se había propuesto el propio gobierno", dijo y explicó: "Algunos analistas creían que a las necesidades de financiamiento para 2019 había que sumar los u$s 15.000 millones para comprar de estas letras".