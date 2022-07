Canasta básica trepó 4,6% en junio: una familia necesitó más de $104.000 para no ser pobre

El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, subió un 4,55% en junio, por debajo de la inflación general, por ende, una familia "tipo" (dos adultos y dos niños) necesitó en el sexto mes del año $104.216,80 para no ser considerada pobre, según informó el Indec este jueves. Esta cifra no tiene en cuenta el gasto en alquiler, dato no menor para aquellas familias que no tienen vivienda propia.