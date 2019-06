Caló: "En cuatro años, el sector metalúrgico perdió 60 mil empleos"

El secretario nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, reveló que el sector perdió en cuatro años casi 60 mil trabajadores y hoy hay 20 mil suspendidos, de los cuales mil son de Rosario, sin fecha de reincorporación cierta. También alertó sobre la crítica situación de la obra social, que recauda cada vez menos y que acarrea una deuda de las patronales de 1.200 millones de pesos.

El dirigente, que participó ayer de un encuentro de delegados santafesinos celebrado en el camping del gremio en Soldini, dijo que "sin industria no hay país y acá las pymes cierran todos los días. Además de las decenas de miles de cesantías, actualmente hay "7 mil suspendidos en Tierra del Fuego, 2 mil en Buenos Aires,y mil en Rosario, son 20 mil en total", dijo en el marco del encuentro.

Por su parte, el secretario general de la UOM local, Antonio Donello, pidió "respuestas para las pymes, sobre todo con las tarifas. En nuestra zona hay mil trabajadores suspendidos y no sabemos si los van a despedir", lanzó.

En ese marco, Donello agregó que la "crisis afecta a todas las líneas de producción".

En ese sentido Caló sostuvo que "las pymes son de lo más comprometido porque no pueden competir, y la UOM se nutre de 22 mil pymes". De allí que el gremio viene reclamando por la declaración de la emergencia metalúrgica nacional. "Todas las regiones están perjudicadas, no hay una que se salve. La línea blanca está muy deteriorada, nadie compra. Cuando la gente no tiene para comer, no compra otras cosas. Hay casi 400 mil televisores en stock, y se va de moda", graficó el metalúrgico.

Caló asimismo alertó sobre el sistema de obra social del sindicato: "La recaudación es cada vez menos. Los empresarios a veces hacen el descuento a los trabajadores y no los aportes. La UOM tiene para cobrar en la calle 1.200 millones de pesos y no los puede cobrar".