Cae en ocho meses la exportación con origenen Santa Fe

En el período enero - agosto de 2018 el monto de las exportaciones con origen en Santa Fe alcanzó u$s 9.220,9 millones, lo que significó una disminución de 1,2 por ciento respecto del mismo período del año anterior. Los volúmenes reflejaron una caída de 15,6 por ciento. Los precios mostraron un incremento de 17 por ciento.

El monto de las exportaciones de productos primarios efue de u$s 802,1 millones, 20,9 por ciento menos que en el mismo período del año anterior. El de Manufacturas de Origen Agropecuario fue u$s 6.808,2 millones, luna caída de 0,3 por ciento respecto del mismo período del año anterior en términos de valores exportados. Las exportaciones industriales crecieron 6 por ciento, hasta u$s 1.550,5 millones. Las de combustibles se duplicaron, hasta 60,1 millones.

Las exportaciones industriales corresponden a automóviles, motores, lecitinas y alambrón de hierro o acero sin alear. El biodiesel sigue siendo la principal venta, si bien bajó 9,2 por ciento.

Brasil fue el principal destino de exportación, con una participación de 9,2 por ciento sobre el total. En un año, las ventas a ese país crecieron 15,6 por ciento. India, en segundo lugar, concentrando el 7,6 por ciento. Las exportaciones a este destino bajaron 30,8 por ciento.