Buryaile pidió a los dirigentes políticos no exacerbar los ánimos

El diputado de Juntos por el Cambio y ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, aseguró ayer que "respalda" el paro convocado por la Mesa de Enlace pero no los cortes de ruta y pidió a los dirigentes políticos no exacerbar los ánimos para facilitar la búsqueda de una solución que "solo se logrará con el diálogo entre las partes".