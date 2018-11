Advertencia. "Somos muy claros, no vamos a tolerar la violencia".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo ayer que el operativo de seguridad montado para el G20 "ha salido bien hasta el momento" y que se llegó a un acuerdo con las organizaciones que se manifestarán en contra de la Cumbre para que lo hagan "sin violencia y en el marco de acuerdos democráticos". De todos modos, advirtió que las fuerzas federales van a actuar "si alguien intenta salirse de los carriles de la paz".

"Somos muy claros: no vamos a tolerar la violencia y vamos a actuar si alguien intenta salirse de los carriles de la paz", aseguró Bullrich en una conferencia de prensa en el Centro Internacional de Medios en Parque Norte, donde destacó que el operativo de seguridad "ha salido bien hasta el momento", pero aclaró que "no queremos apresurarnos hasta que no lleguemos al final" del encuentro.

"Hemos tomado contacto con los que han planteado su disidencia con el G20. Buscamos un acuerdo para que puedan realizarse (las protestas) en el marco de acuerdos democráticos", dijo.

La ministra afirmó luego que "la seguridad pública está en manos de las fuerzas federales y de la ciudad" y que "los servicios de custodia que acompañan a los presidentes tienen a su cargo la seguridad de sus líderes y no de la cumbre".

"Cada una de las delegaciones es esperada en el aeropuerto por un ministro de la Nación y luego acompañada por caravanas dirigidas por la Policía Federal, que las llevan a los hoteles donde se alojan o al lugar que quieran ir. Luego se las acompaña a las reuniones o visitas que hagan a la espera de la reunión", agregó.

Luego de repasar los lugares de la ciudad en los que se han desplegado fuerzas federales y de la policías porteña y bonaerense, dijo que las áreas en las que se lleve adelante la cumbre "estarán vedadas a las personas sin acreditaciones".

Respecto de las falsas amenazas de bomba denunciadas ayer en distintos puntos de la ciudad, Bullrich dijo que fueron "tres o cuatro casos". "La policía acudió en muy pocos minutos y se detectó que fueron falsas alarmas", precisó.

Recordó que la semana pasada se firmó un acuerdo entre los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Nación, la ciudad de Buenos Aires y la provincia con el Enacom para detectar las falsas llamadas de emergencia al 911.

"Tenemos un protocolo muy claro. Aquellos que usan el sistema de emergencia para dar alarmas falsas serán inmediatamente rastreados, localizados y se abrirá una causa", apuntó Bullrich.