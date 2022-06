Breves de pasada: nueva edición de competencia de planes de negocios

Jornada educativa: ABC en las finanzas

“ABC en las Finanzas, la jornada educativa online y gratuita para jóvenes de nivel secundario tiene nueva fecha: 7 de julio, de 10 a 11. La actividad se transmitirá a través de YouTube y abordará la temática: instrumentos financieros para el financiamiento empresario y el ahorro (renta fija, renta variable, derivados); junto con el concepto de riesgo. Contará con la participación de oradores especialistas como Sebastián Abella (Mercado Argentino de Valores); Mercedes Altuna (Mercado Abierto Electrónico); María José Del Boca (BYMA); Camila Ajler (Matba Rofex); y Esteban Onocko (Bolsa de Comercio de Rosario). Inscripción https://www.abcenfinanzas.com.ar/.

Premio: La crisis del agua

Bayer lanzó el premio a la innovación social con el objetivo de “Cambiar el curso del agua”. Esta iniciativa busca apoyar ideas innovadoras de startups y emprendedores sociales en Latinoamérica, que aborden la crisis mundial del agua y sus efectos sociales. Aquellos interesados en participar deben aplicar hasta el 1º de julio en la web: Bayer Social Innovation Award: Change the Course of Water - Get in the Ring. A través del programa se financiarán soluciones de agua en tres ejes: acceso y disponibilidad; gestión del agua y saneamiento. Se seleccionarán cuatro ganadores entre los emprendedores o startups participantes que obtendrán un premio de 35.000 euros para escalar su empresa social.

MAV: Facturas de crédito

El volumen de negociación de facturas de crédito electrónica en dólares en el Mercado Argentino de Valores (MAV), que se registró durante la segunda semana de junio, permitió delinear su curva intertemporal de tasas de referencia demostrando un marcado incremento de su operatoria. Este poderoso instrumento, negociado en modalidad Dólar Link, permite a las mipymes transformar un crédito comercial en financiero y negociarlo en el mercado de capitales. Otro aspecto destacado es que permite a inversores incorporar un activo con cobertura de tipo de cambio, cuya obligación de pago recae sobre una empresa de primera línea.