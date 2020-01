Bregant: "Las historias permiten generar atención y confianza"

Sintonizar con los clientes es vital en los tiempos que corren, de sobreabundancia de información. Tanto en un comercio físico como digital, las historias enlazan los negocios a la vida de las personas y ese acercamiento amplifica las oportunidades. Lisandro Bregant se especializó en storytelling y propone a emprendedores, empresas y comercios enfocarse en esta técnica para armar una guía personalizada y que toda la comunicación sea narrativa y de impacto.

“Hay un punto de partida. Si sos una empresa partís de que no te crean. No sos creíble. Eso no hay que dejarlo de lado. El contar historias tiene que ver con la manera en que podemos recubrir los datos, la información, la comunicación para vender, para comprar o para hacer micromanagement hacia adentro de la organización. Las historias vehiculizan los contenidos para generar atención, para que sean relevantes”, detalló el consultor de storytelling y profesor de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), antes de moderar uno de los paneles del seminario “Transformación y sustentabilidad” que organizó Idea Rosario como cierre de año de las actividades de la delegación local.

Bregant contó que en los últimos 10 años se está estudiando muchísimo el cerebro, “como nunca antes en la historia de la humanidad” y resaltó que se descubrió que cuando se presenta la información a través de las narrativas, a través de las historias, la tasa de recordación es de 75%. En cambio, cuando se dan los datos pelados, duros, es de un 7%.

“Lo que vemos en storytelling para corporativos es cómo se visten los datos, cómo recubren los datos, cómo se genera una narrativa del dato para que pueda generar una interacción y decididamente influir en la toma de decisiones. Siempre el ser humano, desde que prendió el primer fueguito en la cueva, tiene la necesidad de contar historias, primero para conectar con el otro. Donde hay tantísimo ruido, donde todos emitan, donde la competencia también se va especializando más, se van generando comunidades de contenidos muy fuertemente. Ahí radica la diferencia y hay como un doble tándem. Comunicar para ser creíbles, primero, y confiables. La confianza que depositan en uno y ser fieles con una marca, deviene de que antes pueda haberse construido una credibilidad y la credibilidad es compartir imágenes en común. Es un trabajo duro y profundo que algunas compañías lo hacen y se tienen que estar aggionardo porque hay nuevas generaciones que se están metiendo en el mercado”, puntualizó.

—¿El enfoque es exclusivo de redes sociales, de lo digital, o hay que hacerlo más integralmente?

—En la firma que trabajo tenemos una triada. Tenemos que asegurar el vivo, es decir arriba de un escenario, liderando una reunión interna, es la versión más teatral. Después está la versión en medios digitales, campañas, pero básicamente es cómo presentamos un video, una pieza, un diseño. ¿Es lo mismo un punteo de 20 puntos que de 72 puntos? ¿es lo mismo 7 palabras que 32 en una diapositiva? ¿es lo mismo un tono exacerbado, alto y verborrágico que una pausa? Ese tipo de cuestiones cuando se empiezan a unir hacen que después un mensaje sea recordable, viralizable, compartible. Que se pueda repetir con la boca llena de fideos con salsa a la familia. Si logramos que el mensaje que queremos dar se pueda transportar a un ambiente familiar es que hay una narrativa dendo, que se encontró una imagen que se pudo imprimir en la cabeza de la persona y la pudo replicar para otros. Ese es el storytelling aplicado en todas sus formas, aplicado a la ciencia, a los negocios, a la educación. Contar historias es imprimir en la cabeza de las personas imágenes que pueda ser replicadas a posteriori en cualquier situación. Es un desafío muy grande y siempre pongo como ejemplo a Disney, ¿porqué tarda cinco años en hacer una película de una hora y media si tiene a los mejores 200 guionistas y directores de arte? porque necesitan generar la potencia de una imagen que tiene que ser dibujada en los diferentes continentes del mundo. Ahí está el desafió.

—¿Por dónde comenzar a hacer los cambios?

—Como cuando uno va a aprender tango y te enseñan los cuatro o cinco pasos para defenderte en un tablado, bueno, tenemos que ver de qué manera podemos entrenar al capital interno para que sean capaces de pensar narrativamente. Hay que sacar una pieza, para no caer en una tercerización permanente, que eso es una inversión que puede sólo una fracción de las empresas lo puede hacer. Siempre contar historias no tiene que ver con una metodología enlatada sino con identificar de que manera se puede desarrollar el capital humano interno. El primer paso es generar un núcleo duro dentro de la organización que tenga vocación para comunicar y entrenarlo en estas metodologías de pasar la comunicación a narrativa para que sea recordable.

—¿Cuáles son los beneficios del storytelling? ¿Porqué es importante que una empresa lo implemente?

—Los resultados son una construcción de lealtad con lo que son los productos, los servicios. Es un quebrar el punto de partida de la desconfianza, la inversa del principio de inocencia. Reposicionar a la corporación después construir credibilidad y confianza. Lealtad, credibilidad y confiabilidad a veces están mucho en boca pero después no terminan impactando en procesos de venta, se empiezan a diluir. La narrativa ofrece un alineamiento entre la cultura de la corporación y cómo llega ese mensaje nítido a esas audiencias para que tengan un vinculo comercial efectivo sea cual fuera el negocio.

P.M.