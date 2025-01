Bonos, acciones y dólar cerraron una semana de fuerte inestabilidad

El dólar no para

El dólar blue cerró estable en las cuevas porteñas, a $ 1.235 para la venta. En la semana subió $ 10 y la brecha se elevó al 18,3%. Los financieros cerraron dispares, tras una jornada en la que el Banco Central (BCRA) intervino fuerte la plaza para pisar sus cotizaciones.

El Banco Central volvió a terminar la jornada con un saldo positivo en materia de compra venta de divisas en el mercado, al sumar otros u$s 86 millones. Sin embargo, las reservas brutas internacionales bajaron u$s 191 millones en términos diarios y u$s 524 millones respecto del viernes, pasado para cerrar en u$s 30.515 millones, mínimo de 2025.

Viaje a Washington

El presidente Javier Milei partió por la noche rumbo a Washington DC para participar el lunes de la asunción de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Mientras tanto, ya instalado en suelo estadounidense, el canciller Gerardo Werthein pule una nutrida agenda presidencial que incluye reuniones con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y futuros funcionarios de la administración republicana en busca de dólares frescos.

Por ahora, el Fondo prefiere regalar elogios que prestar plata. En su última actualización del informe Perspectivas Económicas Mundiales mantuvo su proyección de aumento del PBI en 5% para el año en curso y subió también a 5% la previsión para 2026.

Superávit financiero

La principal carta de presentación de Milei frente al organismo internacional es el brutal ajuste que realizó en 2024, y que le permitió pasar de un déficit fiscal financiero del 4,4% a un superávit del 0,3%.

El Ministerio de Economía informó que “en 2024 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de 1,8% del PBI y un superávit financiero de 0,3% del PBI”.

El costo de la motosierra

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iarag), 15 de los 16 gastos nacionales bajaron en términos reales. Los tres gastos que más cayeron fueron: transferencias de capital a provincias (-96%), inversión real directa (-70%) y transferencias corrientes a provincias (-67,8%).

Del total de gastos que cayeron, se aprecia que las jubilaciones y pensiones soportaron el 19%, la inversión real directa el 15%, las transferencias a provincias el 17%, los programas sociales el 12%, los subsidios a la energía el 10% y los salarios el 9%. Se trata también de la caída del gasto mas importante desde 1994.