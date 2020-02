Bono Dual: Economía canjeó u$s 164 millones, el 10 por ciento de la oferta total

El Ministerio de Economía logró canjear ayer apenas u$s 164 millones en Bono Dual (AF20), apenas el 10 por ciento de una oferta total de u$s 1.638 millones, que vencen este mes, por una combinación de cuatro títulos a 18 meses de plazo, en una operación en la que se extendieron los plazos de pago. De esta forma, esto redundó en una reducción de deuda de u$s 7,1 millones, según informó esa cartera.

Economía anunció que recibió 99 ofertas para este canje.

La Secretaría de Finanzas, que dirige Diego Bastourre, lanzó la convocatoria a este canje el viernes a la noche, con cierre de operaciones a las 15 del lunes, pero debido al interés de las partes lo extendió hasta ayer a las 13.

El mayor interés de quienes ingresaron al canje estuvo centrado en el Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustable por CER más una sobre tasa del 1 por ciento, donde se depositaron u$s 126,5 millones en Bono Dual.

En segundo término de preferencia se colocó el bono con tasa Badlar privada, que ayer cerró a 34,56 por ciento, más un margen a convenir, que recibió ofertas por u$s 23,6 millones. Le siguió el bono vinculado a la variación del dólar más una tasa del 4 por ciento con u$s 12,1 millones en Bonos Dual. Por último, en la preferencia de los que entraron al canje se situó el Bono del Tesoro en pesos a tasa de interés dual, con poco más de u$s 2 millones.

En ese marco, el director de Eco Go, Federico Furiase, señaló que "el gobierno tendrá que mejorar el cupón en el canje del 11 de febrero y de cara al vencimiento del bono AF20 del 13 de febrero, o bien reperfilar compulsivamente vencimientos en pesos, con el daño colateral en la demanda de activos en pesos, en un contexto donde el Tesoro necesita reconstruir la curva de pesos para evitar que la brecha siga escalando".

Guzmán con Kristalina

En tanto, ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con quien dialogó sobre las medidas para resolver la crisis de a deuda.

"Mantuvimos un encuentro muy constructivo con la directora gerente del FMI. Continuamos con las conversaciones ya iniciadas con el organismo, en un marco de creciente entendimiento mutuo", dijo el ministro.