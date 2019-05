Bonar 2024: el gobierno paga u$s 1.900 millones

El gobierno nacional pagará hoy u$s 1.900 millones en concepto de amortización e intereses del bono Bonar 2024.

Son alrededor de u$s 500 millones de intereses, y cerca de u$s 1.100 millones en concepto de amortización de capital, para el sector privado. En tanto, que los vencimientos para el sector público están estimados en u$s 300 millones.

Se trata de la primera cuota de capital del bono en dólares emitido bajo ley nacional que pagará el Tesoro, luego de la aparición del título en noviembre de 2014, cuando se emitieron unos u$s 5.300 millones en valor nominal.

El Bonar 24 devenga una tasa del 8,75% nominal anual, que paga semestralmente los días 7 de mayo y 7 de noviembre de cada año. La amortización es en seis cuotas anuales y consecutivas, comenzando el 5 año posterior a la fecha de emisión, o sea el 7 de mayo de 2019.

Analistas de mercado prevén que parte de los dólares que se pagan regresen al mercado vía la licitación de Letes o Lecaps para quienes busquen un vencimiento corto, el Discount para un plazo más largo o recomiendan diversificar riesgo en la región a través de un Fondo Común de Inversión (FCI).