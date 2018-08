Bonadio imputó a un alto directivo de Techint

El juez federal Claudio Bonadio imputó ayer al director institucional corporativo del Grupo Techint y vicepresidente de la UIA, Luis Betnaza, y lo citó a los Tribunales de Comodoro Py para que hoy preste declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga una presunta red de corrupción que involucra a empresarios y funcionarios de la gestión kirchnerista.

Betnaza ya había declarado el miércoles pasado en calidad de testigo ante Bonadio y los fiscales que entienden en la causa, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

Según fuentes judiciales, el empresario, que aportó datos y documentación, se limitó a desmentir los dichos de Héctor Zabaleta, un ex ejecutivo de la firma que fue mencionado por el ex chofer Oscar Centeno en sus anotaciones como uno de los que pagaba coimas al ex subsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Panificación Roberto Baratta.

El magistrado no se quedó conforme con la declaración de Betnaza, lo imputó y lo citó nuevamente a declaración indagatoria.

Zabaleta fue detenido el lunes por la tarde, luego de que el portal Infobae revelara durante el fin de semana que en los registros de Centeno hay nueve operaciones con traslados de "bolsos" y "paquetes con dinero" que involucran al holding siderúrgico de Paolo Rocca.

Durante todo 2008, de acuerdo con uno de sus cuadernos, el chofer llevó a Baratta nueve veces —desde abril hasta diciembre— hasta el edificio del Grupo Techint en la calle Della Paolera para retirar "un bolso", "un paquete", primero sin detalles de sus contenidos, luego Centeno hablaría de "dividendos", de los "dividendos del mes", de "paquetes con dinero".

A las trompadas

Paralelamente, en otro día agitado en Tribunales, el ex presidente de la UIA Juan Carlos Lascurain golpeó ayer a un camarógrafo a la salida de Comodoro Py, donde declaró por la causa de los cuadernos.

Visiblemente molesto, Lascurain salió de la audiencia con Bonadio y aseguró ante la prensa que no tenía "nada que ver en absoluto" con las personas mencionadas en los cuadernos del Centeno, que generó una causa por coimas en la obra pública.

La pelea la comenzó uno de los acompañantes del ex titular de la UIA, que se enojó con el periodista del canal C5N porque lo habría golpeado con el lente de su cámara.

Lascurain se sumó a la discusión y comenzó a pegarle trompadas al hombre agredido, que intentó retroceder hasta que terminó cayendo al piso.

Padoán desmiente

El empresario Alberto Padoán desmintió ayer que su nombre y el Grupo Vicentín aparezcan mencionados en los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, que detonó la causa que instruye el juez federal Claudio Bonadio. Además, aclaró que no era director de ninguna compañía al momento al que aluden los hechos.